Olympia 1968: Wie Deutschland auch im Sport geteilt wurde

In den 1960er Jahren spitzte sich die Lage weiter zu. Eine gemeinsame Mannschaft aufzustellen, war nahezu unmöglich geworden. So entschied das IOC, zwei deutsche Mannschaften zuzulassen. Bei den Olympischen Spielen 1968 in Grenoble marschierten deshalb erstmals zwei deutsche Teams ins Stadion ein. Vorn sind die Athleten der Bundesrepublik zu sehen, dahinter folgen die DDR-Sportler. Die sozialistische Führung bejubelte die IOC-Entscheidung. Denn so hatte das international isolierte Land die Möglichkeit, sich auf sportlicher Ebene zu etablieren. Bildrechte: dpa