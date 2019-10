Dr. Klaus Jürgen Beel, einer der "Macher" der Anlage, leitete Ende der 1980er-Jahre den VEB Holzhandel Rostock. Eines Tages bekam er den Auftrag, Holzbohlen für Spundwände herzustellen, die in den Westen exportiert werden sollten. Dafür musste er die Holzbohlen jedoch mit viel Energie trocknen. Doch woher nehmen? Am gängigsten war es, Braunkohle zu verwenden. Wegen der großen Kohle- und Ascheberge, die dabei entstehen, kam das für Beel nicht in Frage. Er suchte nach Alternativen; als er einen Bericht des NDR über Windräder in Dänemark sah, kam ihm die zündende Idee: Ein Windrad musste her.

Also begann Beel damit, sich bei den Behörden zu informieren. Beim Energiekombinat Rostock fand er einen Gleichgesinnten: Otto Jörn, der damit beauftragt war, an alternativen Energiequellen zu forschen. Während Jörn in Dänemark nach der passenden Anlage suchte und schließlich eine für 440.000 D-Mark in Auftrag gab, überzeugte Beel die DDR-Führung von dem Projekt. Das war jedoch schwieriger als gedacht. Weil er von seinem Generaldirektor keine Genehmigung bekam, holte er sie sich am Rande der Leipziger Messe in einer Raucherecke vom zuständigen Minister. Um ans Ziel zu kommen, bedurfte es einer Trickserei: Ein Hamburger Holzhändler wurde damit beauftragt, das Windrad zu kaufen. Im Gegenzug bekam er Holz aus Rostock für die Hälfte des Preises. So konnten Beel und Jörn die strengen Auflagen der DDR-Außenwirtschaft umgehen.