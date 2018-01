Jede Woche zweimal Fisch

Die Konsumgenossenschaft Halle eröffnet 1956 den ersten Selbstbedienungsladen des Landes, zwei Jahre später wird endlich die Lebensmittelrationierung auf Karten aufgehoben. Passend dazu startet im gleichen Jahr Kurt Drummers beliebte Sendung "Der Fernsehkoch empfiehlt", kurz danach bereichert auch der "Tip des Fischkochs" Rudolf Kroboth die Bildschirme. Hervorragende Fangquoten der Fischereiflotte machen’s möglich. Das Motto: "Jede Woche zweimal Fisch - hält gesund, macht schlank und frisch." Diesem Motto bleibt auch das erste Restaurant der Kette "Gastmahl des Meeres" treu, das 1966 in Weimar eröffnet wird. Es folgen weitere in Berlin, Leipzig, Rostock, Magdeburg, Jena und Erfurt.

Broiler - ein Klassiker wird geboren

Ein DDR-Klassiker: der Goldbroiler Bildrechte: IMAGO Die 1960er-Jahre bescheren der DDR auch einen kulinarischen Klassiker: den Broiler. Angeblich will die Regierung mit den gebratenen Hühnchen ein Pendant zum westdeutschen "Wienerwald-Hendl" schaffen. Tatsache ist, dass das Brathuhn im Osten schnell zum Dauerbrenner wird. Für die Geflügelproduktion werden Maschinen und Anlagen aus Jugoslawien und England importiert. In Königs Wusterhausen entstehen die ersten Gebäude des Kombinats Industrielle Mast, kurz KIM genannt. "Wir haben aus der ganzen DDR Jungfacharbeiter nach Königs Wusterhausen geholt", erinnert sich Agate Pegau, die in der Frischeierproduktion arbeitete. "Denn KIM Königs Wusterhausen war der Beispielbetrieb." Im ganzen Land entstehen weitere KIM-Anlagen. Das Motto für die Zuchttiere wird von offizieller Stelle ausgegeben: "Saufen, fressen, faulenzen - und trotzdem den Plan erfüllen". Ein Zuchtzyklus dauert 56 Tage.

Goldbroiler-Restaurant in Dresden Bildrechte: IMAGO/Bernd Friedel Um die Brathühnchen an die Kunden zu bringen, sollen "Broilerbars" eröffnet werden. Zuvor haben sich die Zuständigen ein bisschen im Westen abgeschaut, wie Ernst Neubert, damals Aufbauleiter für industrielle Tierproduktion, heute erzählt: "Wir haben uns das bei ‚Wienerwald’ angesehen und danach mit dem Ministerium für Handel und Versorgung abgestimmt, wie die Einrichtungen sein müssen." Die ersten Goldbroilerbars werden im November 1967 in Berlin eröffnet. 1970 folgt in Erfurt mit der "HO-Gaststätte Goldbroiler" das erste Restaurant seiner Art.

Westfeeling im Delikat-Laden

Im Delikat in Karl-Marx-Stadt, Straße der Nationen, gab es eine reich geschmückte Ecke mit dem Geschenkedienst Bildrechte: MDR Wenig später erfahren die Speisekammern der DDR-Bürger eine kulinarische Bereicherung - zumindest bei denen, die das nötige Klein- bzw. Westgeld haben: Jetzt darf auch der Ottonormalverbraucher in den Intershops einkaufen. Vorher war es verboten, Valuta zu besitzen - ein Erlass des Ministerrats hebt dieses Verbot schließlich auf. 1976 setzt der Staat noch eins drauf und richtet die "Delikat"-Läden ein. Sie bieten Lebensmittel aus Importen und aus der so genannten Gestattungsproduktion an. Die Preise sind wesentlich höher als in den Kaufhallen: Schokopulver acht Mark, Westschokolade sieben Mark, eine Dose Ananas zwölf Mark: "Delikat"-Lebensmittel auf dem Tisch zu haben, wird zu etwas ganz Besonderem.

Krise um das "braune Gold"