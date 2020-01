An einem geheimen Ort in Brasilia gibt es einen Schatz der jüngeren Kunstgeschichte, den man dort nie erwarten würde: Es ist die größte Privatsammlung nonkonformer Kunst aus der DDR. Zusammengetragen hat sie der exzentrische Sammler Chagas Freitas aus dem brasilianischen Urwald. Regisseur Tom Ehrhard hat sich in seinem Film diesem spannenden Thema angenommen. Hier ist er im Gespräch mit dem Sammler in dessen Wohnung. Bildrechte: MDR/Gustavo Hiroyuki Almeida