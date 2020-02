Die "Fritz Heckert" stach im Mai 1961 zum ersten Mal in See. Es ging nach Riga, Leningrad und Helsinki. Drei Monate später erteilte Walter Ulbricht den Befehl zum Mauerbau. Kreuzfahrten auf den FDGB-Traumschiffen waren von nun an die einzige Möglichkeit für DDR-Bürger, in fernere Gegenden der Welt zu gelangen – ins Mittelmeer, an die Adria, in die Karibik oder in die norwegischen Fjorde. Landgang gab es allerdings nur noch in den sozialistischen Ländern. Trotzdem gelang es bis 1989 weit mehr als 200 Urlaubern und Besatzungsmitgliedern, via Kreuzfahrtschiff in den Westen zu gelangen - sie sprangen in der Ostsee über Bord, um sich vom Bundesgrenzschutz aufsammeln zu lassen oder kletterten im Bosporus, in der Meerenge bei Istanbul, über die Reling. Für die SED waren diese Fluchten stets eine große Blamage, weswegen beispielsweise ab Mitte der sechziger Jahre auf Fahrten durch den Bosporus sicherheitshalber nur noch gestandene Funktionäre und ältere Herrschaften mitgenommen wurden, denen man den Sprung ins Wasser nicht mehr zutraute.