Bis in die 70er bot nur die Kirche Suchthilfe an. Erst dann half auch der Staat. Wer kam in die Beratungsstellen?

Die Kirche hatte in jedem Kreis eine Zweigstelle der Inneren Mission wo ein oder zwei Fürsorger oder Fürsorgerinnen tätig waren und sich um alle möglichen Belange kümmerten. Auch Suchtkranke sind zu uns in die Beratungsstelle gekommen. Da musste es aber einen Ausschlaggeber gegeben haben. Führerschein war weg, Partner zog aus, oder der Betrieb sagte, jetzt ist Schluss. Man musste also erst an einen Punkt kommen, an dem es nicht mehr ging, oder jemand anderes half. Man bemerkte jedoch oft nur an der Vernachlässigung sozialer Beziehungen, beziehungsweise an einer gewissen Isolation, dass etwas mit der betroffenen Person nicht stimmte. Ein Großteil der Abhängigen ging ja auch seiner Arbeit nach, oder war nicht so auffällig. Außerdem hatte ja auch ein Arzt die Medikamente verschrieben – nur die Menge und die Kombination hatte er eben so nicht verordnet. Deswegen kamen Medikamentenabhängige nur schwer und selten in Behandlung und das ist auch heute noch so. Viele wollten sich damals übrigens auch nicht in der Klinik behandeln lassen, weil sie dafür in die Psychiatrie mussten. Das wollten sie nicht, diese Bezeichnung hat sie natürlich auch davon abgehalten, zu gehen.

Haben die Medikamente, die damals auf dem DDR-Markt waren, den Missbrauch begünstigt? Waren die besonders stark oder gab es weniger strenge Auflagen als im Westen?

Eigentlich nicht. Das wurde in den Apotheken kontrolliert. Und was frei verkäuflich war, gab es nur in bestimmten Mengen. Und auch die Stoffe – die haben einfach andere Namen heute. Es gibt Sachen, die es damals auf Rezept gab, die jetzt frei verkäuflich sind – das sind ganz einfache Schmerzmittel, Analgetika. Da werden von der Pharmaindustrie einfach der Name und die Stoffsubstanz geändert, aber die Abhängigkeit und die Wirkung bleiben gleich. Was es in der DDR nicht gab, war die Werbung für Arzneimittel. Das ist heute gang und gäbe und das war es auch damals im Westen. Damit wurde die Schwelle, etwas zu nehmen, runtergesetzt.

DDR-Medikamente wie "Faustan", "Aponeuron" und "Eucopon" wurden nicht nur konsumiert, um medizinische Leiden zu lindern. Die Tranquilizer, Stimulanzien und Opioide wurden genutzt, um die Stimmung zu heben, aufrechtzuerhalten oder sich runterzubringen. Bildrechte: Brandenburgisches Apothekenmuseum Cottbus

Welche Erfahrung mit einer medikamentenabhängigen Person ist Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben?

Eine Frau aus der Energieversorgung, sie hatte einen guten Job und war gut integriert. Sie hatte in ihrer Schublade im Schreibtisch verschiedene Medikamente, als Cocktail, die sie tagsüber nahm. Und ihre Mitarbeiterinnen haben sie immer bedauert, wegen ihrer "Rücken- und Kopfschmerzen". Abends musste sie immer sehen, wo sie Nachschub herbekommt, weil nicht alles frei verkäuflich war und man nicht immer in diesselbe Apotheke gehen konnte, das wäre aufgefallen. Da musste sie dann kreativ werden, wo sie was herbekommt. Sie ist dann zum Gynäkologen und hat dort nach Schmerzmitteln gefragt. Dann ist sie zum nächsten Facharzt gegangen, zum Orthopäden, wegen angeblicher Rückenschmerzen. Und das ging dann im Prinzip so von Arzt zu Arzt, oder von Apotheke zu Apotheke, soweit es frei verkäuflich war, oder sie hat bei der Mutter nachgefragt. Abends hatte sie dann auch Alkohol getrunken und der Mann ist dann irgendwann darauf aufmerksam geworden. Dann kam sie zur Beratung und auch in die Klinik. Der Fall endete tragisch, sie ist dann eines Tages an einer Überdosis gestorben, von Medikamenten kombiniert mit Alkohol.

Was hat sich am meisten geändert seit der Wende?

Dass der Alkohol jetzt auch in größeren Mengen verfügbar ist, besonders Bier. Und die Möglichkeit, jetzt auch Drogen aus dem illegalen Bereich zu bekommen und zu konsumieren. Nach der Wende kam dann die Spielsucht dazu, 1992/1993 die Kombination von Alkohol und pathologischem Glücksspiel. 1994/1995 ging es dann langsam mit den illegalen Drogen los. Die damals Medikamentenabhängigen waren ihre Substanzen aber schon so gewöhnt, die sind selten noch zu harten Drogen gewechselt.

Spielt der Mischkonsum von Alkohol und Medikamenten heute immer noch eine Rolle?

Ja, das hat nach der Wende noch eine Rolle gespielt und spielt heut auch noch eine Rolle. Ich denke, diese Größenordnung ist auch damals in beiden Teilen, also BRD und DDR, gleich gewesen und ist auch heute in Gesamtdeutschland gleich. Wir rechnen da mit einem sehr hohen Anteil, das sieht man auch an den Daten der Krankenkassen und Pharmafirmen. Die Abhängigkeit von Medikamenten ist in Deutschland fast genauso hoch wie die von Alkohol. Wir gehen davon aus, dass es heute zwischen 1,4 bis 1,9 Millionen Medikamentenabhängige in Deutschland gibt. Und das endet körperlich auch sehr negativ, von Nierenversagen bis zu vorzeitiger Berentung, weil die Erwerbsfähigkeit nicht mehr da ist.