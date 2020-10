Am 8. Dezember 1993 wurde nach langen Diskussionen die sportwissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig gegründet, die auch einige ehemalige Angestellte und die Infrastruktur der DHfK übernahm. Was aus DHfK-Tagen ebenfalls überlebt hat, sind die internationalen Trainingskurse. Das Bundesaußenministerium finanziert jährlich für etwa 100 ausländische Studenten die Teilnahme an Trainingskursen. Heute ist das Lehrangebot wesentlich breiter gefächert als zu DDR-Zeiten. Neben traditionellen Sportarten wie Rudern, Schwimmen oder Leichtathletik sind auch Cheerleading oder Floorball beim SC DHfK zu finden. Seit 1950 ist er der erfolgreichste Sportverein der Welt. Gemessen an gewonnenen Goldmedaillen zu Olympischen Spielen, ist der SC DHfK Leipzig einer der erfolgreichsten Sportvereine der Welt.