DDR-Zusatzrenten Beraterin für Menschrechte verlangt neue Kriterien für Renten-Härtefallfonds

Was ist CEDAW? CEDAW (engl. Committee on the Elimination of Discrimination against Women) ist der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, der sich für die Umsetzung der "Frauenrechtskonventionen" einsetzt. Die CEDAW-Allianz "Frauen, Frieden Sicherheit" wird durch den UN-Sicherheitsrat koordiniert. Dieses internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung gegen das weibliche Geschlecht trat am 3. September 1981 in Kraft. Alle Länder in Deutschland haben dieses Abkommen ratifiziert und müssen damit UN-Recht verbindlich umsetzen.