Im Sommer 1968 rollen in Leipzig die ersten Lastwagen mit den Waren an. Das Warenhaus wird eingeräumt und der Probebetrieb beginnt. Am 22. August 1968 ist es dann soweit: Die Leipziger können das erste Mal die sozialistische Kaufhalle betreten. Schon in den frühen Morgenstunden ist die Blechbüchse von Menschenmengen umringt. Da der Andrang so riesig ist, muss die Eröffnung um eine Stunde vorgezogen werden. Die Leipziger hatte die Konsum-Lust gepackt. Die harten Nachkriegsjahre waren vorüber und die Industrie befand sich im Aufbau. Seit den 1950er Jahren musste in der DDR niemand hungern. Das Einkommen war so bemessen, dass es für eine gute Grundversorgung reichte. Die Menschen in der Messestadt waren in Einkaufslaune.

Monatelang hielt der Besucheransturm auf das Kaufhaus des Ostens an. Bildrechte: imago/Gerhard Leber