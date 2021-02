Staatliche "Eheanbahnungsinstitute" in der DDR

Und die Menschen verlangten auch, dass der Staat sich darum kümmere. Wenn Männer und Frauen in Zeitungsannoncen zu ihren Gunsten schummelten, hagelte es Kritik an die staatlichen Organe. Diese sollten dafür sorgen, dass die Angaben auch stimmen, berichtet Buchautorin Anna Kaminsky.

Die Menschen machten sich schöner, sie machten sich jünger, sie machten sich attraktiver. Und viele fühlten sich dann getäuscht und auch enttäuscht. Der Staat reagierte auf die Kritik der Bürger damit, dass er Eheanbahnungsinstitute gründete, in denen kontrolliert wurde, dass die Angaben, die die Menschen machten, auch tatsächlich realistisch waren und man auf dieser Grundlange versuchte, passende Personen miteinander in Verbindung zu bringen. Anna Kaminsky

Zwei staatliche Eheanbahnungsinstitute wurden daraufhin in den Siebziger Jahren gegründet: eins in Berlin, eins in Cottbus. Dass diese nicht ausreichten, mag man sich vorstellen. Vor allem für die geschiedenen Frauen war es schwer, in ihrem Alltag einen Mann kennenzulernen. Sie beklagten, dass es für sie als berufstätige Frauen mit Kindern kaum eine Gelegenheit gebe, einen Mann zu finden.

Der "Klub der Alleinstehenden"

Um diese Alleinlebenden, deren Zahl damals auf zehn Prozent der Bevölkerung geschätzt wurde, sollten sich auch die Eheberatungsstellen kümmern. Diese gab es schon ab 1946 und später in jeder größeren Stadt. Und dort, in der Ehe,- Familien,- und Sexualberatungsstelle Karl-Marx-Stadt, wurde dann in den Siebziger Jahren die Idee des "Klubs der Alleinstehenden" geboren. Von Friedrich Schnabl, dem damaligen Leiter der Beratungsstelle und einem der bedeutendsten Sexualwissenschaftler des Landes. Friedrich Schnabl Bildrechte: Deutsches Rundfunkarchiv

Mann und Frau trafen sich durch den Klub zu kulturellen, sportlichen oder kulinarischen Unternehmungen. So waren die Alleinstehenden schon mal nicht mehr allein und dieses oder jenes konnte sich ebenfalls noch daraus ergeben. Nach dem Karl-Marx-Städter Vorbild gründete sich der "Club der Unverheirateten" in Berlin-Pankow, in Berlin-Köpenick der "Kontaktclub" und auch in Rostock soll es einen Singleclub gegeben haben. Halle wollte ebenfalls Veranstaltungen für Partnersuchende anbieten, scheiterte jedoch an der Männerbeteiligung. Mit der Wende verloren die Clubs ihre staatliche Unterstützung und machten teilweise als Verein weiter. Dass die DDR wirklich am Wohlergehen ihrer Singles interessiert war, bestätigt Anna Kaminsky.

Die DDR-Regierung hatte sich ja auf die Fahnen geschrieben, dass sie alles für das Wohl des Volkes tun wollte. Und dazu gehörte auch, sich um die sozialen Probleme bis in den kleinsten persönlichen Bereich zu kümmern. Damit wollte man sich einerseits vom Westen absetzen. Und letztlich war auch der DDR-Regierung sehr bewusst, welche explosive Kraft in ungelösten sozialen Problemen stecken konnte. Anna Kaminsky

