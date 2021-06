Fußball-WM 1974: Die DDR schlägt die Bundesrepublik

Franz Beckenbauer im Spiel gegen die DDR Bildrechte: dpa

Das Spiel wurde zunächst von Beckenbauer und Co. dominiert, die DDR-Mannschaft hielt aber - wohl wissend, dass sie die nächste Runde bereits erreicht hatte - diszipliniert dagegen. Überdies hatte der Zwickauer Torwart Jürgen Croy einige Male Glück. Vor allem der sogenannte "Bomber der Nation", Gerd Müller von den Münchner Bayern, traf das Gehäuse nicht. Dann kam die mittlerweile legendäre 78. Minute. Abwurf von Jürgen Croy, der Ball kam zum Berliner Lauck, der wiederum sah den Magdeburger Sparwasser starten. Der Pass auf "Spari" kam zentimetergenau. Sparwasser nahm den Ball auf, ging an Beckenbauer, Höttges und Vogts vorbei und ließ Torwart Sepp Maier keine Chance. Später wurde noch Günter Netzer eingewechselt, aber der Einsatz des langhaarigen Blonden aus Mönchengladbach brachte dem bundesdeutschen Team auch nichts mehr. Die DDR gewann 1:0 und sorgte damit für die große Sensation dieser Weltmeisterschaft. Im DDR-Mannschafts-Hotel in Quickborn wurde ausgiebig gefeiert, Mannschaftsleiter Willy Boldt nahm stark angetrunken ein unfreiwilliges Bad in einem See, die "Fans" wurden wieder nach Hause gefahren und die Ostberliner Funktionäre feierten den Erfolg als "Sieg gegen den Klassenfeind".