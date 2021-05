Seit 1999 gehören die Filme der DEFA zum nationalen Kulturerbe – für erhaltenswert befunden, auch weil sie Zeugnisse sind, die von einem untergegangenen Land erzählen. So werden sie für die nachfolgenden Generationen erhalten bleiben, die Erlaubten und die Verbotenen, die Gefeierten und die Versteckten , die Propaganda - genauso wie die Dokumentarfilme. Als die Zeit der DEFA 1992 endgültig vorüber war, wurden die meisten Filmkopien vernichtet. Die Blechkassetten gingen in Fischfabriken und wurden zu Fischdosen. Dank DEFA-Stiftung und Bundesfilmarchiv gibt es aber noch die Originale. Die Originale und – bei der DEFA seinerzeit fein säuberlich aufbewahrt – auch die geschnittenen Stellen . So ließen sich auch zensierte Filme teilweise rekonstruieren und nun eben Schritt für Schritt ins digitale Zeitalter überführen.

Nur vier Firmen bundesweit können das in diesem Umfang. Braucht es doch nicht nur teure Apparaturen, sondern auch Fachleute, die in vielen Etappen Bild für Bild und Ton für Ton den Film bearbeiten. Die Firma hier in Berlin Marienfelde war früher eine Kopierwerkstatt für Videobänder. VHS - ja, auch das gab es mal. Es waren die 90er-Jahre und der große Boom der Videotheken, als Ralf Jesse hier als Student jobbte und eben Videos kopierte. Dann kam die Digitalisierung und Ralf Jesse übernahm. Jetzt hat er zwölf Mitarbeiter. Sie bearbeiten auch aktuelle Spielfilme und Fernsehserien.

Das ist die Digitalisierung. Der Filmscanner, schon was Größeres. Nicht billig, drum auch selten in Deutschland. Der Film wird von unten durchleuchtet und von oben einzelbildweise fotografiert. 24 Bilder pro Sekunde, das ist die Maßeinheit, von jedem dieser Bilder ein digitales Foto. Auch wenn der Filmscanner noch so gut ist – das was rauskommt, will keiner sehen. Bild und Ton werden in mehreren Stufen nachbearbeitet, Barrierefreiheit wird ergänzt, also Audiodeskription und Untertitel. Christine Hiam macht das Grading, den "Look":