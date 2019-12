Kinder ohne Heimat

Die Weltgeschichte hatte die DDR-Kinder und das, was man mit ihnen vor hatte, überholt. Während der Ostblock zerfiel, war auch der Krieg in Namibia endlich zu Ende und damit sollte auch das teure Hilfsprogramm auslaufen. Plötzlich hieß es für die Kinder in nur zwei Monaten nach Namibia zurückzukehren.



Da habe ich mich eigentlich wie weggeworfen gefühlt, denn diese Grundsicherheit, die man immer hatte, die fiel plötzlich weg und plötzlich war man für sich selbst zuständig und die ganzen Versprechungen, die man bis dahin noch gekriegt hatte oder diese Illusion, wir kämpfen für eine bessere Welt, ja das war ja alles nicht mehr existent. Selma Kamati

Selma Kamati im Kreise ihrer Familie, die im Norden Namibias wohnt. Bildrechte: MDR/Selma Kamati Den DDR-Kindern aus Namibia war ihre Heimat fremd geworden. Aber auch das Land, das ihnen in den vielen Jahren ein Zuhause geworden war, gab es nicht mehr. Die SWAPO verlor das Interesse an ihrer vermeintlichen Führungselite. So blieben viele der DDR-Kinder nach ihrer Rückkehr in die zerstörte Heimat orientierungslos. Einige konnten ihre Sprachkenntnisse und Ausbildung nutzen; andere kehrten nach Deutschland zurück.

Da man aber von den Eltern in Namibia nichts erfahren hat, wusste man auch nicht, was erwartet einen auf der anderen Seite. Dass du jetzt so ein Gefühl hast von Wiedererkennen oder Zugehörigkeit, das ist ja das Wesentliche, dass das nicht kommt, das ist, glaub ich, das Verstörende. Selma Kamati

Selma Kamati musste sich in einem für sie fremden Land zurechtfinden. Nachdem sie ihre Eltern wiedergerfunde hatte, stellte sie jedoch fest, dass auch sie ihr fremd geworden waren. Schließlich gelang es Selma, die Deutsche Schule in der namibischen Hauptstadt Windhoek zu besuchen. Ein Lehrerehepaar nahm sich der jungen Schülerin an und gab ihr die Möglichkeit nach Deutschland zurückzukehren. Selma Kamati lebt bis heute in Deutschland.