Vornamen aus der DDR: "Oh Mandy!"

Eins gleich vorweg: Nein, nicht alle Kinder in der DDR hießen René oder Mandy. Tatsächlich waren im Osten um 1970 bei den Mädchen Namen wie An(n)ett oder Kat(h)rin beliebt, bei den Jungs Jens oder T(h)orsten. Mandy tauchte trotzdem auf - ab 1974 erklommm der Name die Top Ten-Liste der beliebtesten Mädchennamen in der DDR, 1980 war er auf Platz sechs. Auch die Liste der Vorurteile gegen diese Namen ist lang. Aber was ist da dran? Wir haben drei Mandys getroffen.