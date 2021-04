DDR-Zusatzrenten Entwurf für Härtefallfonds sorgt für Empörung bei Betroffenen

Die Grundproblematik der DDR-Zusatzrenten Für die in der DDR in der Sozialpflichtversicherung und in der Freiwilligen Zusatzversicherung (FZR) Versicherten wirkte sich die Überführung in die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik durch das Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) durchaus günstig aus. Die Rentenumwertung führte dank Bestandsgarantie und Auffüllbeträgen nur für weniger als ein Prozent der Betroffenen zu niedrigeren und für über 90 Prozent zu höheren Zahlbeträgen in der Rente. Doch was sollte mit den Menschen passieren, die Anwärter oder Bezieher von DDR-Zusatz- und Sonderversorgungssystemen waren? Weder politisch noch gesetzlich fand man dafür in den vergangenen 30 Jahren befriedigende Lösungen.