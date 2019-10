Zuerst war Totenstille. So waren die Leute entsetzt. Und erschrocken. Und keiner hat was gesagt. Und dann ging ein Geschrei los. Ich in meiner Wut nahm so ein Betonbruchstück und hab es aus allernächster Nähe in die Frontscheibe dieses Feuerwehrautos geschmissen. Die zersplitterte in tausend kleine Scherbchen. Wenn die nicht innen zugesperrt hätten ich glaube, die hätten sie rausgerissen und gelyncht.