Trabbi-Dieb bleibt acht Jahre unentdeckt So klaute ein VEB-Mitarbeiter 24 nagelneue Trabbis

Wer in der DDR einen Trabbi wollte, der musste geduldig sein. Bis zu siebzehn Jahre konnte es dauern, bis das nagelneue, langersehnte Auto endlich vor der eigenen Haustür stand. Noch 1987, zwei Jahre vor dem Mauerfall, gab es mehr als drei Millionen Vorbestellungen. Schneller an einen Trabant zu kommen, war schier aussichtslos. Was Kombinatsleitung und DDR-Regierung nicht in den Griff bekamen, machte einen VEB-Mitarbeiter in Zwickau erfinderisch.