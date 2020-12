Das klingt nach einer Kritik am Geschichtsunterricht ...

Historiker Jochen Voit leitet seit 2012 die GEdenkstätte Andfreasstraße in Erfurt. Vorher arbeitete er viele Jahre als Journalist. Bildrechte: Stiftung Ettersberg/ Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße Ist es auch. Denn außerschulische Lernorte zur deutsch-deutschen Geschichte werden viel zu selten aufgesucht. Die Gedenkstätte Andreasstraße eignet sich ganz gut, um zu vermitteln, wie die DDR damals funktioniert hat: Wir zeigen, was typisch war für das Aufwachsen im östlichen Teil Deutschlands und welche "Risiken und Nebenwirkungen" es gab. Hier kann man erfahren, dass in Erfurt 5.000 bis 6.000 Menschen aus politischen Gründen eingesperrt waren. Und dann kann man darüber sprechen, wie Diktaturen ausmacht und wie Demokratie funktioniert. Aber es gibt seitens der Lehrkräfte offenbar wenig Bedarf oder Interesse oder keine Zeit, DDR-Geschichte in der Schule intensiv zu behandeln.

Was meinen Sie damit?

DDR-Geschichte muss viel intensiver behandelt werden und gerade solche Ereignisse wie die Besetzung der Stasi-Zentrale, gehören meiner Meinung nach in den Kanon welthistorischer Ereignisse. Das ist vergleichbar mit dem Christopher Street Day. Damals, im Sommer 1969, sind in New York zum ersten Mal Menschen aufgestanden gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Und am 4. Dezember 1989 sind das erste Mal Menschen gegen die Bespitzelung und Einschüchterung durch die DDR-Geheimpolizei aufgestanden. Das war hier Deutschland, in Erfurt, in der Andreasstraße. Deshalb nennen wir den 4. Dezember manchmal auch den Andreasstraßentag, anolog zum Christopher Street Day. Es war der Anfang einer Bewegung. Danach wurden überall andere Zentralen besetzt. Erfurt hat den Anfang gemacht. Das war hier in Deutschland. Aber das spielt im Geschichtslehrplan überhaupt keine Rolle! Das ärgert mich einfach, denn sonst lernen die Schüler allen möglichen Schmarrn. Aber die Besetzung der Stasi-Zentrale in Erfurt, das ist etwas, worauf man wirklich stolz sein kann. Nicht auf den Thüringer Wald, das Grün der Bäume und die Bratwurst, sondern darauf, dass sich Menschen selbst geholfen haben. Das finde ich wichtig, denn das war ein Meilenstein der Friedlichen Revolution. Was mit wenigen Mutigen begann, endete mit vielen Bürgern, die den kompletten Zugang zur Stasizentrale verriegelten und die Akten sicherten. Bildrechte: Gesellschaft für Zeitgeschichte e.V.

Sie meinen, weil Zivilcourage wichtig ist?