Diese Geschichte jetzt nur Ludwig Erhards verunglücktem Planspiel in die Schuhe zu schieben, greift sicherlich zu kurz. Es erschien ja damals auch alles irgendwie folgerichtig angesichts der Dimension des "Historischen Erfolgs". Nach 40 Jahren ewiger Systemkonkurrenz sind plötzlich alle im sozialistischen Ostblock pleite. Und keiner dort will mehr so weitermachen wie bisher.

Sicher, das darf man dabei auch nicht unterschlagen, dieses gewisse Triumphgefühl. 40 Jahre Kalter Krieg sind zu Ende. Und es ist auf keinen Fall eine Situation, wo man sagt: Zwei Gleiche kommen jetzt zusammen. Hier kommen wirklich mehrere Dinge zusammen, die erklären, warum nur noch der Markt die Lösung und der Staat das Problem sein soll. Für die Bonner Beamten war dass, was sich ihnen darbot, natürlich auch erst mal ein Alptraum. Vier Millionen Beschäftigte in 8.500 Staatsbetrieben der DDR. Man hat in den 70er und 80er Jahren versucht, sich vom Staatsbesitz freizumachen. Man hat die Lufthansa privatisiert. Große Energiekonzerne privatisiert. Wohnungsbestände privatisiert. Man hat die Post privatisiert. Alles mit großem Aufwand. Und auf einmal haben sie einen gigantischen Bestand an Unternehmen des kompletten Spektrums, vom kleinen Krämerladen bis zu riesigen Stahlwerken, wieder im Portfolio drin.



Und das erklärt natürlich auch diese Emphase auf die Marktwirtschaft. Denn auf keinen Fall - und das ist überhaupt das Credo der Bundesregierung - darf es Abstriche geben am westdeutschen Erfolgsmodell. So wie man es historisch eben durch den Mauerfall bestätigt sieht. Und damit kompensiert man ein Stück weit auch die eigene Unsicherheit. Weil man eben nicht genau weiß, was jetzt passieren soll. Und da lieferte eben der Ludwig Erhard für den Moment die perfekte Blaupause in den Augen der Zeitgenossen.