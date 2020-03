In Geschlechterfragen völlig unbekümmert trailert das DDR Fernsehen die Wahl zur Volkskammer mit dem Song "Neue Männer braucht das Land". Klar, die alten Männer hatten das Land zu Tode regiert und der Song passte in dieser Hinsicht ganz gut. Für die Frauenquote sorgte die frisch gekürte Miss Ostberlin die am Ende den Schwamm des Vergessens einsetzt. Vielleicht ist dieser Trailer noch ein Spätwerk des sozialistischen Surrealismus.

Ziel der friedlichen Revolution: freie und geheime Wahlen

An diesem 18. März 1990 hatte die DDR Bevölkerung es in der Hand darüber zu entscheiden, wie lange es die DDR noch geben würde, wie sie endet und was danach kommt. Damit erfüllte sich eine der Hauptforderungen der friedlichen Revolution: freie und geheime Wahlen. 24 Parteien und Vereinigungen waren zur ersten freien Volkskammerwahl angetreten. Die Krise in der DDR war so groß, dass die Wahlen sogar von Mai auf März vorgezogen wurden.

Im Wahlkampf ist ziemlich schnell klar, dass die beiden großen westdeutschen Volksparteien CDU und SPD das Rennen machen werden. Der "Runde Tisch" hatte sich zwar gegen das Engagement der Westparteien ausgesprochen, daran hält sich jedoch niemand. Es wird alles in den Osten geschafft, was man für einen Wahlkampf braucht: Slogans, Drucker, Computer, Kopierer, Plakate, Parolen und jede Menge vielfach erprobte Redner. Westliches Wahlkampf-Knowhow trifft auf die Ängste der Ostdeutschen. Soll die Einheit schnell kommen oder soll man in Ruhe überlegen? Soll die DDR einfach Teil der Bundesrepublik werden oder soll ein neues Deutschland mit neuer Verfassung entstehen?

