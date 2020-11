Sie hatten jedoch Glück: die beiden Surfer Dirk Deckert und Karsten Klünder. Am 25. November 1986 wollten sie von Hiddensee in Richtung Dänemark surfen. Ihre Boards hatten sie sich aus dem Styropor von Bauisolierplatten gebaut. Als Vorlage diente ihnen eine Illustrierte aus dem Westen. Klünder schaffte die Odyssee nach Dänemark. Aber Deckert riss sich beim Start seinen Anzug kaputt. Er musste abbrechen. Am nächsten Tag flickte er seinen Schutz gegen die tödliche Kälte notdürftig zusammen und versuchte es in der Nacht erneut. Am 26. November 1986 wurde er schließlich 30 Kilometer vor der dänischen Küste aus dem Wasser gefischt.