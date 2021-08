Zwischen dem Bau der Mauer im August 1961 und dem 9. November 1989 war die Ostsee die Grenze zwischen DDR und Freiheit. Das Meer wurde zum Ort der Sehnsucht - und zunehmend zum gefährlichen Fluchtweg. Denn hier gab es zwar keine Mauern mit Selbstschussanlagen, dafür aber meterhohe Wellen und raue Stürme. An der 377 Kilometer langen Außenküste der DDR starben mutmaßlich mindestens 180 Erwachsene und Kinder beim Versuch, in den Westen zu flüchten - mehr als an der Berliner Mauer.



Nach Recherchen von Bodo Müller, Autor des Buches "Über die Ostsee in die Freiheit", versuchten in den 28 Jahren nach Mauerbau insgesamt mehr als 5.600 DDR-Bürger, ihr Land auf dem Seeweg zu verlassen. Sie benutzten Schlauch- oder Ruderboote, auch Kanus und selbstgebaute Surfbretter kamen zum Einsatz. Viele versuchten auch, in den Westen zu schwimmen. 1985 versuchte Bodo Müller selbst über die Ostsee zu fliehen. Nach seinen Recherchen erreichten mindestens 901 DDR-Bürger auf diesem Weg tatsächlich die Bundesrepublik, Dänemark oder Schweden. Die meisten Fluchtversuche allerdings scheiterten, viele Fluchtwilligen wurden von DDR-Grenztruppen gestellt und kamen ins Gefängnis.