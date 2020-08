Entführung aus Liebe Wie eine DDR-Flucht zum innerdeutschen Politikum wird

Die entführte polnische Verkehrsmaschine des sowjetische Typs TU 134 mit 63 Personen an Bord nach der Landung auf dem amerikanischen Militärflughafen in Berlin Tempelhof am 30. August 1978. Bildrechte: dpa

Es ist das Jahr 1977. Ingrid Ruske arbeitet in Berlin im Café Moskau. Wer hier einkehrt, den empfängt das gehobene Niveau sozialistischer Gastlichkeit. Daher kommen gerade Westdeutsche Monteure dort hin. So auch Horst Fischer aus Hamburg. Er ist Bauleiter für ein Bauprojekt in Eberswalde. Hier soll das größte Fleischkombinat Europas entstehen. Seine Mitarbeiter fahren regelmäßig ins Café Moskau. Doch Fischer muss die Baustelle engmaschig betreuen und hat kaum Zeit. "Als dann der Druck aus der Baustelle raus war, bin ich auch mit hin und habe die Ingrid kennen gelernt", so Fischer.

Eine besondere Liebe auf Zeit

Doch Ingrid Ruske war am Anfang eisern. Mit Gästen etwas anzufangen, das war ein No Go. Doch "steter Tropfen höhlt den Stein", wie die Kellnerin aus Ostberlin später berichtet. Und so kamen sie sich näher. Doch die Liebesgeschichte zwischen Ruske und Fischer war von Anfang an zeitlich begrenzt. Als die Baustelle in Eberswalde fertig war, war auch Fischers Aufenthalt in Berlin beendet. Der nächste Stopp: Saudi Arabien. Und Ingrid sollte mit.

Geplant ist die Flucht per Zug.

Fischer, durch und durch Stratege, entwirft einen Fluchtplan. Ihm ist klar: Das geht nur mit gefälschten Papieren und nur über Polen, wo die Kontrollen weniger streng sind. Er besorgt alles. Doch in dem Moment, wo er und Ruske im Zug nach Danzig sitzen, bricht sie die Flucht ab. Das Ganze ist ihr zu heiß. Monate später starten sie einen zweiten Versuch. Diesmal wollen sie getrennt nach Polen einreisen, sich in Danzig treffen und mit der Fähre nach Travemünde fahren. Doch der Plan soll vorher getestet werden. Denn Ruske hat ihre 12-jährige Tochter mit dabei und will das Risiko, erwischt zu werden, minimieren. Und so kommt Hans Detlef Alexander Tiede, ein alter Arbeitskollege von Ruske, mit ins Spiel. Er testet die Strecke alleine. Tiede macht das nicht uneigennützig. Er hat bereits sieben Ausreiseanträge gestellt. Er wollte raus aus der DDR. Egal um welchen Preis. Das ist seine Chance.

Letztes Lebenszeichen: "Ich fahre jetzt hier los!"

Am 26. August telefoniert Horst Fischer vom Bahnhof Zoo aus mit seiner Freundin Ingrid, die bereits in Danzig ist. Fischer ist sich sicher: Da kann nichts schief gehen. Er fährt Transit - was soll passieren? Er nimmt den Paris-Leningrad-Express Richtung Danzig. Doch dort kommt er nie an. Bereits in Frankfurt (Oder) endet seine Reise. "Die haben mich gezielt rausgefischt", so der Hamburger. "Den Pass hatte ich in der Unterhose und als es dann an die Leibesvisitation ging und der Pass raus fiel, da wusste ich: Jetzt isses aus."

In Danzig warteten Ingrid Ruske und ihr Helfer Tiede ganze vier Tage. Täglich gehen sie zum Bahnhof. Zum Hafen. Und wieder zurück. Doch als Horst Fischer nicht kommt, ist klar: Da ist was schief gegangen. Und so war es. Als Fischer nicht kommt, will Ingrid Ruske umgehend wieder zurück. Doch wie? Auf dem Flohmarkt in Danzig verkaufen sie ihre Sachen, bis das Geld für einen Rückflug nach Ostberlin reicht. Für die 12-jährige Tochter Sabine kaufen sie eine Spielzeugpistole.

Geiselnahme mit Spielzeugpistole

Am 30. August steigen neben Ingrid Ruske, ihrer Tochter und Tiede noch 62 weitere Passagiere mit ins Flugzeug. Darunter 50 aus der DDR. Die ersten 45 Minuten des Fluges verlaufen normal und die Maschine begibt sich in Landeanflug. Doch das aufleuchtende Anschnallzeichen ist automatisch Signal für Hans Tiede, dass er handeln muss. Mit der Spielzeugpistole unter der Jacke geht er Richtung Cockpit und nimmt eine Stewardess als Geisel. Auf die Frage, was er wolle, brüllt er: "Ich will, dass Ihr in Tempelhof landet. Wenn ich Schönefeld sehe, schieße ich." Der Pilot geht runter.

Auf dem Rollfeld angekommen, nimmt die amerikanische Armee den Highjacker in Gewahrsam. Und auch Ingrid Ruske und ihre Tochter. Noch während die Maschine auf dem Rollfeld steht, ergreifen sieben Passagiere die Gelegenheit zur Republikflucht und verlassen das Flugzeug. Die restlichen Passagiere, die später zurück in den Osten fliegen werden nach ihrer Rückkehr von der Stasi stundenlang verhört. Und auch die Presse bekommt von der Entführung Wind und füllt die Zeitungsspalten. Die polnische Fluggesellschaft LOT wird im Volksmund schnell zu "Landet Ooch in Tempelhof". Die Passagiere der entführten polnischen Verkehrsmaschine des sowjetische Typs TU 134 verlassen nach der Landung auf dem amerikanischen Militärflughafen in Berlin Tempelhof am 30.8.1978 das Flugzeug und werden zu einer Befragung durch die US-Militärbehörden geleitet. Sieben Passagiere steigen nicht mehr in die Maschine ein. Bildrechte: dpa

Eine Woche nach der Entführung startet die Staatssicherheit die "Aktion Rückführung". Verwandte der im Westen gebliebenen Passagiere werden aufgeforderter, die Abtrünnigen zurück zu holen. Parallel dazu wird der Hamburger Horst Fischer im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen täglich mehrmals zum Verhör geholt. Er wird mit den gefälschten Stempeln konfrontiert, die er in seinen Absätzen versteckt hatte. Sie wollen wissen, woher die Stempel stammen, die gefälschten Papiere.

Sabine Ruske und ihre Tochter sind parallel dazu in "Schutzhaft vor der Stasi" in einem amerikanischen Quartier untergebracht. Doch davon weiß Fischer nichts. Monatelang quält ihn die Ungewissheit. Bis er einen neuen Mithäftling bekommt, der ihm von der spektakulären Flugzeugentführung erzählte. Ab da ist Fischer alles klar. Die LOT-Maschine nach der Landung in Tempelhof. Bildrechte: dpa

Der Auftritt der Ex-Frau ändert alles