Rund 3.500 Planstellen für "weibliche Uniformträger" wies die Personalverwaltung der NVA in der Mitte der Achtzigerjahre aus. Anders als die Männer durften sie freiwillig eintreten. Den Soldatinnen stand es frei, welche Tätigkeit sie ausüben wollten. So waren Laufbahnen im Nachrichtendienst, den Luftstreitkräften, dem Felddienst oder der Volksmarine als Berufsunteroffizier, Fähnrich oder Unteroffizier auf Zeit möglich. Die meisten Frauen dienten im rückwärtigen, administrativen oder medizinischen Dienst.

In der DDR war es nicht so einfach umzuschulen. Da saß man in seinem Beruf fest, den man gelernt hat. Auch meine Eltern saßen in ihrem Beruf fest.

Doch warum als Frau zur NVA? "Ich wusste auf jeden Fall: Ich will nicht mein Leben lang als Kellnerin arbeiten. Und in der DDR war es nicht so einfach umzuschulen", erinnert sich Maren Dohle. Sie ist eine der wenigen Frauen, die sowohl in der NVA als auch in der Bundewehr dienten. Heute ist sie Stabsfeldwebel bei der Bundeswehr. Doch ihr militärisches Leben begann bereits 1988, als sie mit dem Zug zur Grundausbildung nach Großröhrsdorf fuhr. Angeworben wurde sie durch einen NVA-Offizier, der ihre Berufsschule besucht hatte: "Je mehr Vorteile der erzählt hat, was man haben kann, wenn man bei der Armee ist, desto hellhöriger bin ich geworden".