"Es gibt auch heute wieder Gemeindeschwestern, sie heißen nur anders", erklärt Veit Malolepsy von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Er meint damit die Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis, die in Anlehnung an Schwester Agnes den Namen "Verah" erhalten haben. Außerdem gibt es die nichtärztliche Praxisassistenz, die für die Arztpraxen in Thüringen im Einsatz sind. Dabei handelt es sich um Arzthelferinnen, die eine Zusatzausbildung absolviert haben. Diese qualifiziert sie, auf Anweisungen des Arztes Hausbesuche durchzuführen. Derzeit gebe es 462 nichtärztliche Praxisassistenzen in Thüringen, so die KVT.