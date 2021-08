Selbst nachdem 1972 die Visumspflicht zwischen den Nachbarstaaten fällt und die Grenze fortan durchlässiger wird, wagten sich viele der Bewohner links und rechts der Neiße nicht, die wieder aufgebaute Stadtbrücke zum Nachbarn zu überqueren.

Dass der Fluss die Stadt in zwei Hälften teilt ist neu in der Stadtgeschichte und doch prägt der Wasserlauf von Anbeginn das Antlitz der Stadt.

Görlitz als Handelsplatz

1071 wird Görlitz als "Gorelic" erstmals erwähnt. Es handelt sich um ein slawisches Dorf, das Heinrich IV. dem Bischof von Meißen übereignet, was dazu führt, dass sich Siedler aus Thüringen und Franken in diesem Gebiet niederlassen. Um 1220 entsteht dann im Bereich des heutigen Untermarktes die Stadt Görlitz als Handelsplatz.

Blick auf die Altstadt von Görlitz Bildrechte: IMAGO Die Lage der Stadt, entlang der Via Regia ist für die Stadtentwicklung von entscheidender Bedeutung. Ende des 13. Jahrhunderts wird die Ost-West-Achse der Via Regia erweitert. Daraufhin entsteht in Görlitz der heutige Obermarkt, der zum neuen, großen Handelsplatz wird. Eine Mauer umschließt die gesamte Stadt, die 600 Jahre lang in ihrer Größe fortbesteht und heute die historische Altstadt bildet.



1303 erhält Görlitz das Stadtrecht. Zwar zählt die Stadt nicht zu den tonangebenden Metropolen in Europa, doch schafft sie es über die Jahrhunderte hinweg, ein bedeutender Warenumschlagplatz zu bleiben. Schon im 14. Jahrhundert ist die Stadt wirtschaftlich so stark, dass man es sich leisten kann, eine hölzerne Neißebrücke zu errichten. Erwähnt wird die Brücke erstmals 1376.

Auch die Zollfreiheit für die Görlitzer Kaufleute und der Waidhandel – das sind in einem Indigo-Ton gefärbte Textilien - bringen der Stadt und der gesamten Region großen Reichtum.

Görlitz im Sechsstädtebund

1346 schließt sich Görlitz mit Zittau, Kamenz, Löbau, Lauban/ Lubań und Bautzen zum Sechsstädtebund zusammen. Der Bund soll vor allem dem Schutz des Handels dienen. Und so erleben die Städte entlang der Via Regia in dieser Zeit eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte.

Doch Görlitz muss seine Stellung als Umschlag- und Stapelplatz auch immer wieder gegen konkurrierende Straßenverläufe verteidigen. So versucht z.B. die südlicher gelegene Stadt Zittau den Verkehr der Via Regia gezielt umzuleiten, was am Ende des Mittelalters zu einem jahrzehntelangen Kleinkrieg zwischen den beiden Ortschaften führt.

Görlitz wird preußisch

Die Kaisertrutz in Görlitz bekam während des Dreißigjährigen Krieg 1641 ihren Namen Bildrechte: MDR/Nadine Jejkal Mit dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges erleidet Görlitz einen schweren Niedergang und fällt 1635 an das Kurfürstentum Sachsen. Mit dem allmählichen Rückgang des Handels auf der Via Regia schwindet im 17. und 18. Jahrhundert auch die Bedeutung der Stadt.



Erst im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert erlebt sie eine zweite Blütezeit. 1815 wird Görlitz preußisch und Teil der Provinz Schlesien. Mit der beginnenden Industrialisierung und der kommunalen Selbstverwaltung erfährt sie einen lebhaften Aufschwung und dehnt sich zum wirtschaftlichen, politischen und geistigen Zentrum der preußischen Oberlausitz aus.

Die Stadt wird wichtiger Standort für Unternehmen, Verwaltungen und Gerichte und bietet als Garnisonsstadt und kirchliches Zentrum seinen Bewohnern eine hohe Lebensqualität. So steigt die Einwohnerzahl von 30.000 Menschen im Jahr 1860 auf rund 80.000 zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Die Srengung der Neiße-Brücken durch die Wehrmacht einen Tag vor der Kapitulation Bildrechte: MDR Mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wird diese Phase des steten Aufschwungs jäh beendet. Zwar übersteht die Stadt den Zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschadet, doch dann kommt es beim Rückzug der deutschen Truppen aus dem Osten zu jener Zerstörung der Brücken über die Neiße und letztlich zur vorweg genommenen Teilung der Stadt.

Tolerantes Görlitz