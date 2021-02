Elektrogeräte aus der DDR funktionieren teilweise noch heute tadellos. So wie der alte Gefrierschrank von Dietmar Götzmann. Sein neuer Gefrierschrank ist dagegen gerade mal ein halbes Jahr alt und bereits kaputt. Das Gerät kühlt nicht richtig. Wasser tritt aus. Fünf Grad plus misst das Thermometer. Tauwetter im Tiefkühler. Zum Glück hat Götzmann noch seinen alten Kühlschrank, gekauft 1982 per Ehekredit. Das ist Qualitätsware aus der Mangelwirtschaft.

Kühlschrank nach DDR-Vorschrift

Doch warum hält der alte DDR-Kühlschrank mehr als 30 Jahre länger als der moderne? Zufall? Waren die Geräte früher besser konstruiert? Die Antwort auf die Frage findet sich in der Bibliothek der Bauhaus-Universität Weimar. Hier sind die DDR-Vorschriften für technische Geräte archiviert. Prof. Markus Krajewski im Archiv der Bibliothek, der Bauhaus Universität Weimar. Er forschte zum zum Thema Langlebigkeit von Konsumgütern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In einem Datenblatt geht es um Zuverlässigkeit von Elektrogeräten. Eine wichtige Maßgabe in der DDR-Produktion, erklärt Prof. Markus Krajewski. Er hat zum Thema Langlebigkeit von Konsumgütern geforscht. Der Professor hält das Schreiben in der Hand und erklärt:

Wir haben hier eine ganze Menge von Parametern aufgelistet, die bestimmen sollen, wie ein Gerät eingestuft werden kann. Also, wie man berechnen kann, wie lange es hält. Prof. Markus Krajewski