Bis zur Zusammenarbeit mit der Band Silly war es ein langer und verschlungener Weg für Gerhard "Gundi" Gundermann, der selbst nie eine künstlerische Ausbildung absolviert hatte. Geboren wurde er 1955 in Weimar. 1966 zog er mit seiner Mutter in die Lausitz. Die vom Tagebau gezeichnete Region um Hoyerswerda wurde nun die Heimat des Abiturienten, der schon in der Schule als Außenseiter galt. Die Schwierigkeiten sich einzuordnen, die man dem jungen Schüler attestierte, sollten in seinem späteren Leben noch Folgen haben. Selbstbewusstsein und Bestätigung fand er in der Musik. Mit 15 Jahren bekam er seine erste Gitarre, brachte sich selbst das Spielen bei und wurde Mitglied im Singeklub seiner Schule.