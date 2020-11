Schon kurz nach dem Ende der DDR hatten sich ehemals politisch Verfolgte und in Hoheneck inhaftierte Frauen in einem Verein organisiert und für die Schaffung eines Ortes der Erinnerung geworben. Infolgedessen wird 1991 zunächst ein Gedenkstein außerhalb des Areals errichtet, da Hoheneck noch bis 2001 als Justizvollzugsanstalt genutzt wird. Wenige Monate nach deren endgültiger Schließung wird 2001 eine erste ständige Ausstellung zu den aus politischen Gründen in Stollberg inhaftierten Frauen in der Stadtbibliothek eröffnet und von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten gefördert. Doch auf dem Gelände des ehemaligen Zuchthauses bleibt es diesbezüglich ruhig. Zwar erfolgt 2012 die Eintragung in das Sächsische Gedenkstättenstiftungsgesetz und 2013 die Auszeichnung als politischer Ort Sachsens, doch seit 2003 ist das einstige Gefängnisgelände in Privatbesitz. Ein Investor will hier ein Erlebnishotel errichten, immer wieder kommt es daher zu Protest seitens der Opferverbände.

Blick in den Innenhof des einstigen Gefängnisses. Bildrechte: MDR/Kathrin Aehnlich