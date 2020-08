Bau der Berliner Mauer am Postdamer Platz: Am Sonntag, 13. August 1961, begannen gegen 1 Uhr in der Nacht die Streitkräfte der DDR, die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin sowie zwischen West-Berlin und der DDR auf ihrer vollen Länge abzuriegeln und zugleich mit einem gewaltigen Aufwand an Menschen und Material Sperranlagen zu errichten. Bildrechte: dpa