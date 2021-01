Ingeborg Syllm und ihr Mann Samuel Mitja Rapoport mit Kindern Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

An ihre erste Begegnung mit der damals schon renommierten Kinderärztin erinnert sich Ingeborg Röse noch ganz genau. Es war 1968, sie war schwanger mit ihrem zweiten Kind und auf einer Tagung zur Neonatologie - der Neugeborenenmedizin. "Ingeborg Rapoport kümmerte sich auch um mein persönliches Wohl, nicht nur um das wissenschaftliche", erzählt Röse.

Die Pathologin ist noch heute beeindruckt von Ingeborg Rapoports herzlicher Ausstrahlung und ihrer fachlichen Weitsicht. "Sie war sehr an den anderen Disziplinen interessiert, der Geburtshilfe und der Biochemie, das interdisziplinäre Arbeiten war ihr sehr wichtig." Das war die Basis ihres medizinischen Wirkens. Ingeborg Röse leitete damals bereits die Abteilung Kinderpathologie am Institut für Pathologie an der Medizinischen Akademie Magdeburg (MAM), heute das Universitätsklinikum Magdeburg. Beim Nachdenken über die hervorragende Kollegin fällt Ingeborg Röse ein Kinderbuch in die Hände. Rapoport hat es kurz vor ihrem Tod 2017 veröffentlicht. Es heißt "Eselsohren - Ein Kinderbuch weint". Es ist rührend, wie die 104-Jährige darin an Kinder appelliert, sorgsam mit Büchern umzugehen. Auch das sei ein Teil dieser besonderen Frau, so Röse.

Rapoports Ansatz: Fachübergreifendes Arbeiten

Die Kinderärztin Rapoport initiierte 1969 das interdisziplinäres Forschungsprojekt "Neonatologie". Die Zahl der Totgeburten und die Säuglingssterblichkeit waren in den ersten zwei Jahrzehnten der DDR bereits signifikant gesunken. Allein die verbesserten Lebensbedingungen und die geregelte medizinische Versorgung hatten die Zahl der im ersten Lebensjahr verstorbenen Kinder um etwa zwei Drittel sinken lassen: Während 1950 noch 72 von 1.000 Lebendgeborenen starben, waren es fünfzehn Jahre später (1965) nur noch 25 tote Neugeborene auf 1.000 Kinder.

Nun ging es darum, genauer zu identifizieren, welche Anomalien, Krankheiten und Bedingungen "Schwangerschaft und frühkindliche Entwicklung" beeinflussen. Ingeborg Röse arbeitete als Pathologin mit. Professor Rapoport ernannte sie 1969 persönlich zur Leiterin der Arbeitsgruppe "Perinatologie" an der Medizinischen Akademie Magdeburg. In dieser Abteilung wird die medizinische Versorgung von Frau und Fötus vor und nach der Geburt gewährleistet. Sie forschte nun gemeinsam mit dem Leiter der Pathologie, Prof. Dr. Hasso Eßbach, intensiv an Eihaut, Plazenta und Nabelschnur. Die Arbeitsgruppe war interdisziplinär, wie das gesamte Projekt und der Ansatz von Ingeborg Rapoport. Prof. Ingeborg Röse 1983 in ihren Labor für Kinderpathologie an der Medizinischen Akademie Magdeburg. Sie untersucht am Stereomikroskop die Probe einer Dünndarmschleimhaut, neben ihr ein Kollege zur Weiterbildung. Bildrechte: Ingeborg Röse

DDR: Senkung von Säuglingssterblichkeit in Verfassung

Die DDR wandte viel Energie auf, um die Säuglingssterblichkeit zu verringern. "Das Kind hatte zu DDR-Zeiten eine größere Lobby", so Röse. Der Gesundheitsschutz für Mutter und Kind war ein grundlegendes Anliegen in der DDR und in der Verfassung fest geschrieben (Artikel 35 und 38). "In jedem Bezirk und Kreis gab es Kommissionen zur Senkung der Säuglingssterblichkeit. Dort wurden die Ergebnisse ausgewertet, überlegt, was können wir besser machen und Weiterbildungen organisiert", erzählt Röse über die Wirkung der Arbeit, an der sie beteiligt war. Alle verstorbenen Kinder bis zum 16. Lebensjahr wurden obduziert, um Erkenntnisse zu gewinnen. Mit der Wiedervereinigung wurde die Obduktionspflicht abgeschafft, in der BRD gab es sie nicht. Ingeborg Röse weiß noch heute, dass sie vor 1989 pro Jahr 500 bis 800 Kinder - vorwiegend Säuglinge - obduziert hat.

Ingeborg Rapoport ging 1972, wie für Frauen in der DDR üblich, mit 60 Jahren in Rente. "Sie war traurig darüber, hätte gern weiter gearbeitet. Ich habe sie aber immer wieder in den Sitzungen der Fachgruppen getroffen, wo sie mitdiskutiert hat. Ich habe in ihr ein Vorbild gesehen", so Ingeborg Röse, inzwischen selbst 85 Jahre alt. Sie sei eine engagierte Wissenschaftlerin, hervorragende Ärztin und einfühlsame Kollegin gewesen. "Sie hat immer den ganzen Menschen gesehen, das hat sie ausgezeichnet. Sie hatte einen sehr angenehmen Umgang mit den Müttern und den jungen Ärzten. Sie war wie die Mutter aller ihrer Schüler und die der Neonatologie."

Nachträgliche Promotion mit 102