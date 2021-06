Umbau bei vollem Betrieb

Doch wie viele der Interhotels, soll das Haus auch in Halle nach der Wende eigentlich abgerissen und durch ein neues Hotel - das Grand Hotel Händel - ersetzt werden. Aber diese Pläne scheitern an Restitutionsansprüchen von Alteigentümern. So entschließt sich der Eigentümer Maritim, das Hotel komplett umzubauen und zu sanieren. Und dass bei laufendem Betrieb. Über Monate ist das Haus im Winter 1993/94 gleichzeitig Baustelle und Herberge.

Bertram Thieme, ehemaliger Direktor des Hotel Stadt Halle, erinnert sich: "Von früh bis abends haben wir die mit Presslufthammern dort belagert. Also das war schon Hardcore." Nach dem Umbau präsentiert sich das Hotel zumindest in der Lobby als schickes 4-Sterne-Haus. Bis auf die Zimmer. Die sind eher 2-Sterne. Viele, kleine Einzelzimmer, einst für allein reisende Messegäste konzipiert, erweisen sich nun als Handicap. Verändern kann man die Grundrisse der Zimmer nicht, ohne die Statik zu gefährden. Das Hotel in Halle möchte schick und modern sein. Aber es bleibt deutlich hinter anderen Häusern zurück. Zu Messezeiten wurde das Hotel in Halle zum Valutahotel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ungewisse Zeiten

Ende der 90er Jahre verlässt auch der langjährige Direktor Bertram Thieme das Maritim in Halle und baut ein neues Hotel in der Stadt auf. Das Maritim steckte in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im Sommer 2015 gibt es Gerüchte, dass die Zeiten als Hotel bald vorbei sein könnten. Was kommt stattdessen? Wird aus dem Haus ein Reha- Zentrum? Anfang September werden in Deutschland und Europa auf Grund der Zunahme von Geflüchteten und Schutzsuchenden dringend Unterkünfte im Land gebraucht. So rückt auch das Maritim in den Fokus.

2015 wird das Hotel zur Flüchtlingsunterkunft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ehemaliges Interhotel wird zur Flüchtlingsunterkunft