Bezahlt wurde in den Intershops ausschließlich in frei konvertierbarer Währung. DDR-Bürger hatten anfangs keinen Zutritt. Damit sie sich nicht doch hineinschleichen konnten, kontrollierten Mitarbeiter des MfS an der Eingangstür die Pässe der Besucher. (Im Bild: Intershop an der Transitstrecke, aufgenommen vom MfS.) Bildrechte: BStU