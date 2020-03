MDR Zeitreise: Was haben Sie im Herbst '89 gemacht?

Daniela Dahn: Das war auf alle Fälle die intensivste Zeit meines politischen Lebens. Gemeinsam mit Kolleginnen hatte ich die erste Resolution von Künstlern in diesem Herbst eingebracht – wir verlangten über den Schriftstellerverband eine sofortige öffentliche Debatte über die angestauten Probleme im Land. Von daher und durch meine Bücher hatte ich Kontakte zu Oppositionsgruppen. So bin ich zur Gründungsveranstaltung des Demokratischen Aufbruch gekommen. "Wir wollen neu lernen, was Sozialismus für uns heißen kann", hieß es in unserem Gründungsaufruf. Es ging darum, die untragbaren Zustände zu überwinden, ohne eine Kopie des Westens zu werden. Ich wollte immer in einer Demokratie leben, aber nie im Kapitalismus.

Als von Einheit die Rede war, sind sie wieder ausgetreten

Ja, wie andere Gründungsmitglieder auch. Ich habe dann in verschiedenen Gremien mitgearbeitet, wo es darum ging, dennoch etwas Neues zu entwickeln. Wir haben an einem Pressegesetz und an einem Polizeigesetz gearbeitet.

Das muss ja ein großartiger Job sein, ein Land neu denken zu können?