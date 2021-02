Mit Spitzhacken und Schaufeln versuchen Arbeiter im Winter 1978/79 im Tagebaugebiet Espenhain in der DDR die Gleise für die Kohlebagger von Schnee und Eis zu befreien. Bildrechte: dpa

Es ist Silvesterabend 1978. Der Bergmann Günter Freitag ist auf dem Weg zu seiner Zwölf-Stunden-Schicht im VEB Kombinat Espenhain. Freitag erinnert sich, dass es an diesem Tag sonnig war. Von dem Chaos, das bereits auf Rügen herrscht, weiß er nichts. Die Insel ist seit dem 29. Dezember in Folge eines 72-stündigen Schneesturms komplett von der Außenwelt abgeschnitten.

Doch in Borna und Espenhain ist alles still. Trotzdem rufen Freitag und sein Kollege beim Wetteramt in Leipzig an. "Da sagt der, das weiß ich noch wie heute: 'Lasst euch von dem jetzigen Wetter nicht trügen. Das wird heute Nacht ganz ganz schlimm'", erinnert sich der Bergmann. Tatsächlich kippt innerhalb weniger Stunden das Wetter komplett. Die Temperaturen stürzen plötzlich um fast 30 Grad Celsius. Alles gefriert. Auch die Förderbänder vom Kraftwerk Thierbach.

Von Espenhain aus wird dieses Kraftwerk bekohlt. Im Winter fuhr das Kraftwerk immer im Vier-Block-Betrieb. Es mussten 820 MW ins Netz gespeist werden. Thierbach brauchte jeden Tag 20.000 Tonnen Kohle. "Und die mussten nach thierbach. Wie, war egal. Dazu kamen noch 6.000 Tonnen Kesselkohle für das Kraftwerk Espenhain und 26.000 Tonnen in die Brikettfabrik zur Weiterverarbeitung", so Günter Freitag. Um im Winter die Wärme- und Stromversorgung in der Region zu gewährleisten, werden täglich 56.000 Tonnen Kohle gebraucht. Um diese Mengen zu transportieren, gibt es Förderbänder. Doch die Kollegen in Thierbach machen eine kleine Silversterfeier und haben daher die Bänder angehalten. Als sie diese wieder anfahren wollen, sind sie eingefroren. Vor Ort sind nur die normalen Schichtarbeiter. Die Werksleitung feiert im Interhotel und ist nicht zu erreichen.

Also rufen die Kollegen bei Günter Freitag an. "Ich bin mit drei Handwerkern dort hoch. Immer vor Augen: 'Wir müssen das Kraftwerk retten'", so Freitag. Mit Brennerlanzen versuchen sie die Förderbänder vom Eis zu befreien. Das klappt. Das Kraftwerk bleibt am Netz. Doch auch die ersten Januartage herrschen weiterhin Minusgrade. "Die Straßen sind alle eingefroren. Die Leute kommen nicht mehr zur Arbeit", so Freitag. "Also habe ich überlegt: Wie bekomme ich die Nachtschicht nach Hause und die Frühschicht hierher." Noch während Freitag überlegt, geht seine Tür vom Büro auf. Der Kommandeur der NVA-Truppe, die die DDR-Regierung zur Unterstützung geschickt hatte, kommt herein. Mit ihm zusammen schmiedet Freitag einen Plan. Bergmann Günter Freitag, 2017. Bildrechte: MDR/Johanna Weinhold

