Erfindergeist der DDR Wie der Trockenheit in der DDR der Kampf angesagt wurde

Einer der Ersten, die wieder darauf zurückgreifen, ist Sylvio Kay. Er ist Geschäftsführer der Agra GmbH in Frohndorf. Die Genossenschaft ist auf Milchproduktion spezialisiert. 850 Kühe stehen in den Ställen, auf 1.200 Hektar Land wächst (unter anderem) ihr Futter: Luzerne, Feldgras und vor allem Mais. Denn Mais ist für Kühe in etwa das, was für uns Menschen Brot ist. Auf Kraftfutter in Form anderer Getreidesorten können die Tiere notfalls verzichten – so wie wir Menschen auf so manche Delikatesse verzichten können. Wenn es aber zu wenig Mais gibt, müssen Milchkühe hungern.