Am 12. Januar 1990 stand dann die Bevölkerung der umliegenden Orte vor dem Tor zum Eisenacher Haus, dem Horchposten "Blitz". Der heutige Bürgermeister von Oberweid war damals 14 Jahre alt. "Die Leute haben lautstark gefordert, man möge hier Zutritt gewähren. Und man möge aufklären, Informationen geben, wofür dieses ganze Objekt von Nutzen ist", erinnert sich Tino Hencl. "Irgendwann hat sich das Tor geöffnet. Und die Menschen sind hier in dieses ganze Areal hineingelaufen." Im September 1990, also noch vor der Wiedervereinigung, wurden alle Antennentürme des einstigen Horchpostens abgerissen. Die Menschen in der Rhön wollten offenbar mit dem Kapitel der Staatssicherheit abschließen. Tino Hencl findet das heute etwas schade. "Es ist ja auch ein Stück Zeitgeschichte verloren gegangen. Also man hätte schon einen Turm erhalten können." Das Eisenacher Haus am 813 Meter hohen sogenannten Ellenbogen ist heute wieder eine Touristenattraktion mit einem Berghotel.