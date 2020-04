So wie Lilienthal ergeht es vielen privaten Kunstsammlern in der DDR, haben die Historiker Arno Polzin und Ralf Blum von der Stasi-Unterlagenbehörde herausgefunden. Systematisch spioniert die Staatssicherheit die Szene aus, beschafft sich Informationen über die Wohnungen der Sammler, an welcher Wand beispielsweise welche Gemälde hängen. Dabei berücksichtigt die Stasi auch die aktuellen Konjunkturen und Moden auf dem westlichen Antiquitätenmarkt. "Der Westen war immer der Maßstab. Und da gab es Konjunkturen, mal waren beispielsweise Porzellanpuppen gefragt. Dann gab es eine Zeit, da wurden Kutschen gesucht oder Klaviere. Und dann wurde geschaut, wie kommt man an solche Objekte?", so Blum.