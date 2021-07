Ähnlich wie Dr. Nowack in der Serie "Charité", der mehr über die Krankheitsgeschichte seines Patienten herausfinden will, ergeht es deshalb im realen Leben auch einer Abordnung der SED. Diese will bereits 1947 die schlechten Arbeitsbedingungen der Wismut-Arbeiter überprüfen, darf aber noch nicht einmal das Werksgelände betreten. In der Serie erfährt Dr. Nowack zwar die wahre Todesursache, lügt aber unter Druck des Parteisekretärs der "Charité" die Tochter des verstorbenen Bergmanns an und spricht von einer Lungenembolie.