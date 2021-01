Im dritten Nachkriegsjahr 1948 wird Marianne Birthler in einem Haus in der Warschauer Straße in Berlin geboren. Nur wenige Minuten von der Oberbaumbrücke, der Grenze nach West-Berlin, entfernt. Die Familie lebte zu fünft in einer Zweizimmerwohnung. Eine ihrer frühesten Kindheitserinnerungen: der 17. Juni 1953. Trotz Warnungen ist die Mutter am Tag des Volksaufstandes losgefahren, um eine Freundin zu besuchen. Der Vater geht unruhig in der Wohnung auf und ab, tritt immer wieder auf den Balkon hinaus, um nach der Mutter Ausschau zu halten. Sie kommt rechtzeitig vor der Sperrstunde nach Hause. Doch ihr Mann macht ihr eine Szene.

Marianne Birthlers Vater stirbt drei Jahre später, kurz vor ihrem achten Geburtstag an Tuberkulose. Die Mutter führt sein Geschäft, einen Stand in der Markthalle am Berliner Alexanderplatz, weiter. Marianne Birthler hilft ab und an nach der Schule. Für sie gibt es als Mädchen zwei Leben: Sie muss unterscheiden zwischen dem, was zu Hause gedacht und gesagt wurde, und dem, was die Schule lehrt. Dennoch erlebt sie in der sozialistischen Schule nicht nur Druck, sondern auch "kleine Inseln der Angstfreiheit", Lehrer, die sie zu Kreativität und einer eigenen Meinung ermuntern.



Als 13-Jährige nimmt Marianne Birthler an der Jugendweihe teil, weil die Mutter befürchtet, dass sie sonst die Erweiterte Oberschule nicht besuchen kann. Gleichzeitig ist Marianne Birthler im Konfirmationsunterricht: In der Gemeinde fühlt sie sich wohl, lernt Gitarre spielen, trifft Freunde. Marianne Birthler beschreibt sich nicht als unbedarften Teenager, sondern als ernstes Mädchen, "das sich der Probleme der Welt bewusst ist und zu ihrer Lösung beitragen will". Marianne Birthler entscheidet sich für einen Weg, auf den sich viele nicht trauen: Sie ist sowohl Mitglied in der Jungen Gemeinde als auch in der FDJ. Aus der DDR-Jugendorganisation tritt sie in der neunten Klasse aus. Die Junge Gemeinde gibt ihr Halt, dort lernt Marianne Birthler auch ihren späteren Mann Wolfgang kennen, der Veterinärmedizin studiert.