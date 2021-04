Roswitha und Kurt, die Eltern vom heutigen Marionettentheaterbesitzer Uwe Dombrowsky. Bildrechte: Familie Dombrowsky

Die Wandermarionettentheater, getragen durch eine Vielzahl kleiner, privater Familienunternehmen, passten nicht in die stalinistische Kulturdoktrin der Anfangsjahre der DDR. 1948 gab es in der sowjetischen Besatzungszone noch etwa 200 private Puppentheater. Etwa 50 davon waren traditionelle Marionettenbühnen. Zehn Jahre später besaßen nur noch knapp 40 Puppenbühnen eine Auftrittslizenz. Darunter 14 Marionettentheater. Am Ende der DDR hatten nur sechs Marionettentheater den sozialistischen Staat überlebt.

Projekttheater "Holzoper" in Sachsen

Heute kann man im Osten Deutschlands nur noch an zwei Orten regelmäßig traditionelles Marionettentheater erleben. Uwe Dombrowsky betreibt mit seiner Frau Evelyn in Engertsdorf bei Altenburg ein kleines Marionettenmuseum mit Bühne. Das Marionettentheater, das er seit 1980 ursprünglich als Wandertheater in der siebten Generation betreibt, reist jedoch nicht mehr durchs Land. Die große Marionettenbühne seines Vaters Kurt Dombrowsky kann man heute noch in Frankenberg in Sachsen erleben. Das Projekttheater "Holzoper" bietet regelmäßig Vorstellungen mit den gut einen Meter hohen Marionetten der Familie Dombrowsky-Kressig an.

Doch wie kam es zu diesem kulturellen Aderlass, dem fast vollständigen Auslöschen einer so alten Theatertradition in Mitteldeutschland? Als der bekannte sowjetische Puppenspieler und Direktor des Zentralen Staatlichen Moskauer Puppentheaters, Sergej Obraszow, 1950 in der DDR gastierte, wurde er von Kulturfunktionären der SED gefragt, ob es denn in der Sowjetunion auch Marionettentheater gäbe. Obraszow antwortete: "Ja, eins. In Leningrad im Museum."

Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen

Unbeabsichtigt - und sich dessen sicher nicht bewusst - hatte er damit den Bannspruch über die alte Tradition Deutscher Marionettenbühnen gesprochen. Zu dieser Zeit galt der Lehrsatz: Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen. Auch auf dem Felde der Kultur. Und so begann man, in den unter sowjetischer Vormacht stehenden osteuropäischen Volksrepubliken, zentrale staatliche Puppentheater zu gründen. In den meisten dieser Länder wurden private Puppenbühnen als Überbleibsel eines bürgerlich-kapitalistischen Kulturbetriebes kurzerhand verboten, enteignet und verstaatlicht. Ganz so drastisch ging man in der DDR nicht vor. Zu groß war die Angst vor möglichen Schlagzeilen der Westpresse "Kommunisten verbieten den Kasper." Die Rolle des Kaspers war den Genossen suspekt: Die Figur war nicht klar einer Klasse zuzuordnen. Der Kasper war kein Prolet. Später versuchte man ihn als Plebejer, der noch kein proletarisches Bewusstsein haben konnte, zu rehabilitieren. Bildrechte: IMAGO

Doch auch in der DDR sah man die Zukunft des Puppentheaters in staatlichen Bühnen, in der Verwendung von Stabpuppen nach sowjetischem Vorbild und in einer nichtnaturalistischen Bühnenästhetik ohne die Figur des Kaspers.

Repressive Lizenzvergabe und Zensur