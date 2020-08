Walter Ulbricht am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Bildrechte: Privatarchiv Florian Heyden

"Wir sind anders". Sie schreiben, dieser Satz wurde wie ein Erbstück für Ihre Familie. Das Erbe war Abgrenzung und Außenseitertum, im Alltag, in der Schule, überall. Für Sie, der sieben Jahre nach Ulbrichts Tod erst auf die Welt gekommen ist, auch?

Total. Ganz klar. Das steckt in der Familie drin – bis heute. Überlegen Sie mal, was wir für eine Geschichte haben. Ulbricht ist schon in frühen Jugendjahren verfolgt worden. Der ist untergetaucht. Der hat seine Frau Martha und meine Großmutter Dora unter falschem Namen mit ins Ausland genommen.



Später ist meine Oma Dora während ihrer Ausbildung vom Chef gemobbt worden: "Dora Ulbricht? Ich weiß doch, wer du bist!" Die ist fertig gemacht worden. Sie mussten ständig umziehen. Das erst Mal 1947, als meine Oma (Walters Tochter) einen Zusammenbruch hatte und von Leipzig – ihrer Heimatstadt – nach Lübeck gegangen ist. Und das ging so weiter: über Karlsruhe, Mannheim und andere Orte. Oma wurde dauernd ausgequetscht, wo der Vater ist. Die haben gelernt, einen Graben um sich zu ziehen. Die haben sich abgeschottet.



Familiengeschichte prägt. Immer. Und ich habe dieses "Wir sind anders" verinnerlicht. Vielleicht auch, weil es oft gesagt wurde. Aber einfach, weil es eine Notwendigkeit wurde, um sich zu schützen. Es gibt in meiner Familie einen Leitsatz, den ich nicht ausstehen kann: "Sei doch mal vernünftig! Das musst du doch verstehen!" Ich kann durch die Recherchen meine Familie nun aber besser verstehen und weiß, wo unsere Macken und Schrammen herkommen. Dora Ulbricht - die Tochter von Walter Ulbricht aus erster Ehe. Sie ist Großmutter des Autors Florian Heyden. Bildrechte: Privatarchiv Florian Heyden

Die Familie Ulbricht besteht aus drei Stämmen. Da ist Dora aus der ersten Ehe mit Martha aus Leipzig. Das ist mein Familienzweig. Dann Mimi aus der zweiten Ehe mit Rosa in Paris. Und Beate aus der dritten Ehe mit Lotte in Berlin. Florian Heyden

Für Ihre Recherchen zum Buch haben Sie CIA-Akten, Stasi-Akten sowie andere Unterlagen von Geheimdiensten gelesen und durchforstet. Sind Sie leicht an diese Unterlagen herangekommen?

Ja und nein. In den USA haben die das Freedom of Information. Wenn man nachweisen kann, dass man verwandt ist, kann man diese Unterlagen einsehen. Zwei Bände liegen in den USA. In England muss man auch nachweisen, dass man zur Familie gehört. Die englische Geheimdienstakte fängt 1931 an. Und spannend ist, wie diese Geheimdienste miteinander kommuniziert haben. Der englische Geheimdienst hat beim belgischen Geheimdienst angefragt, ob Ulbricht 1935 dort um Asyl gebeten hat. Und dann hat Belgien bei der Gestapo nachgefragt. Und am Ende kommt raus: Der ist weder in Paris, noch in England, noch irgendwo anders. Die Geheimdienste wissen einfach nicht, wo er ist.

Auch das Bundesarchiv war ein riesiger Fundus. An die BND-Akten bin ich widerum nur sehr spärlich gekommen.

Und bei den französischen Akten wird es noch abenteuerlicher. Nach dem Einmarsch der Franzosen haben die Deutschen alle Unterlagen auf eine Barke gepackt und wollten die nach Rügen bringen. Das ging schief und die gingen als Beuteakten nach Berlin. Von dort hat die Rote Armee diese nach der Besetzung nach Moskau gebracht. Ich weiß nicht, wie viel Sie über russisches Archivwesen wissen: Aber da findet man nie wieder etwas.

Bildrechte: Eulenspiegel Verlag Über das Buch Jahrelang war Florian Heyden unterwegs und hat in deutschen, russischen, amerikanischen und britischen Archiven recherchiert, Fachleute und Familienangehörige konsultiert, um sich selbst ein Bild von Walter Ulbricht, seinem Urgroßvater, zu machen. Aus dem Erfahrenen webt er einen aufschlussreichen Text. Er verknüpft die Geschichte seiner Familie mit der Geschichte eines berühmten Homo politicus, verbindet Privates mit Politischem. Ulbrichts Geschichte endet im Buch 1945, mehr als dreißig Jahre, nachdem er Martha Schmellinsky in Leipzig kennengelernt hatte. Die beiden haben eine Tochter. Dora heiratet den Sohn von Walters Freund Otto Heyden, mit dem dieser auf Wanderschaft war. Und die beiden Heydens wiederum setzen in Lübeck einen Sohn in die Welt - den Vater des Autros Florian Heyden. So ist der Lauf der Welt. Wie der Urenkel zeigt: Sie hält noch immer Entdeckungen und Überraschungen bereit. Und eine Fülle unbekannter Fotos.





Florian Heyden: Walter Ulbricht - Mein Urgroßvater. Erscheint am 20. August 2020 im Verlag edition ost. ISBN 978-3-360-01893-9.

Gab es emotionale Grenzen bei der Recherche? Haben Sie Dinge entdeckt, von denen Sie sich im Nachgang gewünscht hätten, Sie hätten die nicht herausgefunden?

Gute Frage. Da muss ich erst mal überlegen. Also was ich gemerkt habe, als ich den französischen Stamm der Familie entdeckt habe, wie viele Parallelen es gibt. Die Familie Ulbricht besteht aus drei Stämmen. Da ist Dora aus der ersten Ehe mit Martha aus Leipzig. Dann Mimi aus der zweiten Ehe mit Rosa in Paris. Und Beate aus der dritten Ehe mit Lotte in Berlin. Die Frauen hatten alle ganz unterschiedliche Charaktere. Aber was sie verbunden hat, ist die Politik, die Liebe zu Walter Ulbricht und die damit verbundenen Folgen.

Dora, meine Großmutter, muss stark darunter gelitten haben, dass der Papa nicht da war. Das hat sie geprägt. Meine Großmutter war ein kränkliches, schreiendes Kind. Das hat Walter schlecht ausgehalten. Also traf er gemeinsam mit Martha die Entscheidung: Er trennt sich von ihnen, kümmert sich weiter finanziell, aber hat Zeit für die Partei. Er hat sich immer schuldig gefühlt, wenn er nicht 100 Prozent für die Partei da war.

Und das Gleiche hat sich eins zu eins in der zweiten Ehe wiederholt, aus der Mimi hervorgegangen ist. Die Kleine ist 1933 für ein halbes Jahr ins Kinderheim gekommen – zu ihrem Schutz, da Ulbricht verfolgt wurde. Trotzdem hat das Spuren hinterlassen. Rosa hat einmal geschrieben: Hätte sie Mimi nicht gehabt, hätte sie sich umgebracht.

Dann kam die dritte Ehe mit Lotte. Auch hier wieder das Muster sichtbar: Ehe ja, aber Ehe mit Kind geht nicht. Und dann hat Lotte Druck machen müssen, dass Ulbrichts Beate adoptieren. Und auch das ist nicht gut ausgegangen. Zumindest nicht für das Kind.

Damit habe ich persönlich, menschlich Probleme. Die Partei ging immer vor sein Privatleben und auch vor ihn selber. Und trotzdem laste ich ihm das an. Der hat meine Oma sitzen lassen. Ich habe auch Familie. Das ist meine Grenze, das geht mir menschlich sehr nah. Rosa - die zweite Frau von Walter Ulbricht. Bildrechte: Privatarchiv Florian Heyden

Gehen wir mal ein wenig ins Detail. Walter Ulbricht kennt Martha, Ihre Ur-Großmutter schon seit früher Jugend. Im Buch taucht sie das erste Mal 1912 auf, wo sich Walter mit Gesellen in der Wirtschaft "Zum Pflug" trifft und von Leipzig und Martha erzählt. Wie haben sich die beiden denn nun kennen gelernt?

Das ist noch ein wenig mysteriös. Das liegt auch bei mir im Dunklen, wie die sich nun genau kennen gelernt haben. Aber Martha und Walter sind ja beides Sozialisten und die Familien Schmellinsky und Ulbricht müssen sich gekannt haben. 1912 waren Martha und Walter schon definitiv zusammen. Sie sind wahrscheinlich schon 1910 zusammen gekommen, waren also gut 20 Jahre zusammen vor der Trennung.

Es ist nur ein kurzer Satz, aber Sie schreiben: "Die Liebe hält, in Marthas Worten: bis zum Tod. Auf Marthas Schreibtisch steht zeitlebens Walters Bild." Hat Ihre Ur-Großmutter nach der Scheidung wieder geheiratet?

Nein. Und die Rosa auch nicht. Er muss also menschlich etwas gehabt haben. Ich glaube aber auch nicht, dass er irgendwo noch andere Frauen hatte. Der hatte diese drei Frauen - und das relativ nahtlos. Walter war ein introvertierter Mensch - wie ich auch. Der hat aber immer diese weibliche Präsenz gebraucht, diese Wärme, und war zeitgleich nie besonders gut darin, dann mit den Frauen ein Leben zu gestalten.

Nach der Scheidung von Martha und Walter Ulbricht, die beiden scheinen ja trotzdem noch ein gutes, freundschaftliches Verhältnis zu haben, kommt trotzdem keine Ruhe rein. Überwachung, Paparazzi – das alles hat das Leben von Martha und Dora ja überschattet …

Ja, schon vor, aber gerade nach dem Mauerbau haben Stern und Spiegel regelrecht Jagd gemacht auf meine Familie. Es hieß immer, Walter Ulbricht hätte seine Familie verleugnet. Nein, er hat die beschützt. Dann gab es permanent Überwachungen von den Geheimdiensten. Meine Familienmitglieder konnten niemandem trauen. Die BILD hat 2002 meinen Großeltern vorm Altersheim aufgelauert. Die Heimleitung hat dann die Polizei gerufen. Die Boulevardpresse hat dann irgendwo ein Foto ausgegraben, wo meine Großeltern vor ihrem roten Golf stehen. Das sind so schöne Erinnerungen an meine Großeltern, die ich selber noch habe: der rote Golf. In der Garage war ein Schwalbennest - das weiß ich noch. Und dann sieht man das mit so ekelhaften, hämischen Kommentaren in den Zeitungen. Überlegen Sie sich mal, was das mit Menschen macht …

Florian Heyden Bildrechte: Florian Heyden Über den Autor Florian Heyden (1980), ist in der Schweiz als Manager in der Nahrungsmittelbranche

tätig. Er hat sich intensiv mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt, die Zeit

seines Lebens ein gut gehütetes Geheimnis war: Er ist der Urenkel von DDR-Staats-

und Parteichef Walter Ulbricht. Heyden lebt mit seiner Familie in Genf.

Martha Schmellinsky und Walter Ulbricht wurden erst Ende der 1940er-Jahre in der DDR geschieden. Wie sah denn der Kontakt zwischen Martha, Dora und Walter nach der Scheidung aus? Und auch während der Ehe mit Rosa Michel und Lotte Ulbricht?

Also vorweg: Walter Ulbricht war – und das erzählt auch mein Vater immer – ein wirklich guter, lieber Mensch und Papa. Sobald er Zeit und Kapazitäten hatte, war er präsent. Er hat auch nach den Scheidungen immer – primär finanziell – Verantwortung übernommen. Aber die Wahrheit ist auch: Meine Oma Dora muss ziemlich sauer gewesen sein auf ihren Vater, als er einfach nicht mehr da war. Das war nicht einfach. Mein Vater erzählte mir mal: "Die Dora hätte von ihrem Papa alles haben können, sie wollte nur nicht." Als sie dann später im Westen war, lief der Kontakt nur noch über Umwege. Ich habe im Bundesarchiv noch Briefe gefunden von meinem Onkel an Walter: "Die Dora ist dann und dann in Leipzig, kommst du auch?" Schmellinskys haben immer versucht, den Kontakt zu Walter zu halten. Geschenke gab es dann eben über Verwandte: von Hamburg nach Leipzig oder Berlin. Oder Treffen in konspirativen Wohnungen.

Von Ulbricht - ich weiß, Sie können das wahrscheinlich nicht mehr hören - wird ja immer der eine Satz zitiert und als eine der größten politischen Lügen deklariert. Aber es gibt noch etwas: Seine Adoptivtochter Beate. Die Geschichte über die Adoption ist bekannt. Und dass sie alkoholkrank mit nicht einmal 50 Jahren starb auch. Das wirft ein sehr düsteres Bild auf Ulbricht. Sie selber sagen, Sie sind unzufrieden mit dem schlechten Bild über Ihren Ur-Großvater. Aber bei der Geschichte: Wie kann man das denn auch anderes sehen?

Plakat mit Ulbrichts berühmtem Satz zum Bau der Berliner Mauer. Bildrechte: dpa Ich will Walter nicht in Schutz nehmen. Das machen andere schon. Aber er hat immer aus besten Absichten heraus agiert. Das Trinken hat Beate erst nach dem Tod von Ulbricht angefangen. Wem ich da viel mehr anlaste, ist eigentlich Lotte - und Beate übrigens auch. Das hat sie ja zu Lebzeiten in Interviews noch gesagt. Richtig ist: Die Partei ist bei Walter immer vorgegangen. Die Partei ging aber nicht nur vor seine Frauen und Kinder, die Partei ging vor ihn selber. Lotte ist da aber noch weiter gegangen. Die ist da noch einen Zacken schärfer als er. Die wollte Beate zu einem sozialistischen Menschen erziehen. Ja, ist das nun ihre Tochter oder ein Versuchskaninchen?

Ich habe Lotte nicht gekannt, habe aber einen Brief von ihr aus der Zeit nach Walters Tod an meinen Vater - an Jörg. Da bekomme ich die Wut bei diesen Zeilen: "Jörg, es freut mich, dass du den Weg des Sozialismus genommen hast und Dich für uns entschieden hast."