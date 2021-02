Demonstrationsteilnehmer tragen ein Transparent mit dem Spruch "Olof Palme Marsch für eine atomwaffenfreie Zone". Links auf dem Spruchband das Friedenssymbol "Schwerter zu Pflugscharen" Bildrechte: dpa

Matthias Grimm-Over hatte im Herbst 1987 gerade seine neuen Dienststelle als Jugendreferent der evangelischen Kirche in Torgau angetreten. Da hieß es gleich: "Da ist was geplant, wir wollen uns beteiligen, kümmere dich drum." Der Olof-Palme-Friedensmarsch entstand auf Initiative mehrere internationaler Friedensgruppen. Er geht auf Palmes Bemühungen um einen atomwaffenfreien Korridor zurück, der 150 Kilometer lang zwischen Ost- und West-Europa verlaufen sollte. Die evangelische Kirche ist mit im Boot und mit ihr auch die kirchliche Friedensbewegung der DDR. Da die Staatsführung der DDR öffentlich ebenfalls für Frieden eintritt, kann sie die Beteiligung der kirchlichen Gruppen nicht verbieten - zumal sich Staatsratschef Erich Honecker in der Zeit des Marsches auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik aufhält und man deshalb Negativschlagzeilen aus der DDR unbedingt vermeiden will.

Erst friedlich, dann folgten Repressalien

Die Route in der DDR führte von Stralsund nach Ravensbrück, Burow, Sachsenhausen, Wittenberg, Berlin, Potsdam und Torgau - wo eine Demonstration am Denkmal der Begegnung an der Elbe geplant war. Dort hatten sich zum Ende des Zweiten Weltkriegs amerikanische und sowjetische Soldaten auf der gesprengten Brücke die Hände gereicht. Der Olof-Palme-Friedensmarsch kam am 11. September 1987 an diesem symbolträchtigen Ort an. Das war zugleich der letzte Tag von Honeckers Besuch im Westen. Und: "Es war der letzte Tag, an dem der Marsch wie geplant lief, danach begannen die Repressalien", erzählt Zeitzeuge Matthias Grimm-Over. Denn den Gruppen aus den Kirchenkreisen ging es um substantielle gesellschaftliche Veränderungen in der DDR. Matthias Grimm-Over (am Mikrofon) war ab 1987 Jugendreferent der evangelischen Kirche in Torgau. Bildrechte: Erdmute Bräunlich/Stiftung Fotoarchiv Bräunlich

"Gitarren statt Knarren"

Matthias Grimm-Over hatte selbst den Wehrdienst komplett verweigert. Wie er setzten sich viele dafür ein, die Wehrerziehung als Teil des Unterrichts in den Schulen abzuschaffen, die Militarisierung der Gesellschaft abzubauen. So malten sie eigene Transparente, die nicht nur das symbolträchtige "Schwerter zu Pflugscharen" trugen, sondern Sprüche wie "Gitarren statt Knarren", "Wir fordern sozialen Friedensdienst" und "Rüstung tötet auch ohne Krieg". Dafür hätten sie alle Besenstiele in Torgau aufgekauft, erinnert sich Grimm-Over. Zur Torgauer Umweltgruppe, damals die Heimat der Friedens- und Oppositionsbewegung, kamen weitere Aktive aus dem Süden der Republik, unter anderem der Pfarrer der Nikolaikirche, Christian Führer.

"Bei der Kundgebung trafen wir auf eine große Menge bestellter Demonstranten, die zum Teil mit riesigen Transparenten versuchten, unsere Plakate zu verdecken", erinnert sich Grimm-Over. Auch die Staatssicherheit war da und versuchte mit ihren Leuten, zu stören, indem sie Unruhe stiftete. Grimm-Over erinnert sich an Rangeleien, das anschließende Friedensgebet wurde erschwert und seine Wohnung durchsucht. Er sagt rückblickend: "Durch die Rangeleien auf der Kundgebung hatten die erst dafür gesorgt, dass diese viel Aufmerksamkeit bekam. Wir waren ja nicht viele, sie hätten sich einfach souveräner verhalten können." Olof Palme Bildrechte: imago/Kamerapress

Wer war Olof Palme?