Feiertage wurden nicht nur im kleinen Familienkreis begangen, sondern waren auch in den einzelnen Abteilungen ein wichtiges Event. Besonders ausgiebig wurde der Frauentag gefeiert, der Chef gratulierte persönlich. Die Weihnachtsfeier hatte einen besonderen Stand und wurde oftmals im Betrieb und dann noch einmal in der "Brigade" gefeiert – alles in Eigenregie gestemmt. "Ich war manchmal sogar eine halbe Stunde eher da, weil es auch viel zu organisieren gab. Es hat mir eigentlich Spaß gemacht und ich hab mich hier wohlgefühlt", berichtet Christine Kurbjuweit, die bei Zündholz in Riesa arbeitete. Die Brigaden schweißten die Menschen zusammen und bildeten einen sozialen Mittelpunkt für die Mitarbeiter. Veronika Rossmanek, die als Werkzeugmacherin beim VEB Landmaschinenbau Güstrow einstieg, erinnert sich: