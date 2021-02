Neben den beiden Ketten Pizza Buffet und Krusta-Stube gibt es vereinzelt auch unabhängige Pizza-Patisserien in der DDR, so in Leipzig, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), Jena und Zittau. Auch in Hotels, die ausländische Reisegruppen verköstigen, steht Pizza manchmal auf dem Speiseplan, wobei auch hier DDR-typische Variationen anzutreffen sind – so zum Beispiel im Dresdner Jugendtouristenhotel "Schloss Eckberg". Als der Küchenchef eines Tages plötzlich mit Unmengen Bratwurst beglückt wird, beschließt er kurzerhand, eine Hälfte in die Soljanka und den Rest auf die Pizza zu geben.