Liebesgrüße nach Moskau - Der große Radiokrieg

Radio Freies Europa berichtete vom Volksaufstand 1953 in Berlin, vom Aufstand in Budapest 1956 und vom Prager Frühling 1968, doch so ähnlich sich die Aufstände sind, so unterschiedlich war die Berichterstattung von RFE. In Budapest, aufgeputscht durch die Berichte des RFE, waren die Menschen mutig, kämpften gegen die russischen Truppen im Glauben das Ende der Machtherrschaft stünde unmittelbar bevor. Viele Menschen starben und RFE wurde für das blutige Ende des Aufstands mit verantwortlich gemacht. Ein Fehler, der im Prager Frühling nicht noch einmal geschehen sollte. Dieses Mal will RFE kein Öl ins Feuer schütten. In dieser angespannten Phase wurden die Nachrichten und Sendungen intern kontrolliert. Zensur, das Mittel des Feindes kam hier zum Einsatz.