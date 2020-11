In Čížov befindet sich der letzte im Originalzustand erhaltene Abschnitt des Eisernen Vorhangs in der Tschechoslowakei. Bildrechte: imago images/CTK Photo

Hartmut Tautz hat einen Traum: Musik zu studieren. Doch das wird ihm verwehrt, weil er in der Schule mit seinen regimekritischen Ansichten aneckt. Er hat außerdem Angst – weil er in wenigen Wochen den Wehrdienst in der NVA antreten muss. Er entscheidet sich, über die Tschechoslowakei in den Westen zu fliehen.

Republikflucht über die Tschechoslowakei

Am Abend des 8. August 1986 nimmt Tautz seinen ganzen Mut zusammen. In der Plattenbausiedlung Petržalka, am Stadtrand von Bratislava und direkt an der österreichischen Grenze gelegen, glaubt er, ein Schlupfloch im Eisernen Vorhang gefunden zu haben: ein riesiges Maisfeld, das sich entlang der Grenze hinzieht. Zwischen den mannshohen Pflanzen werden ihn die Grenzer doch nicht so schnell entdecken.

Ein verhängnisvoller Irrtum! Denn was er nicht ahnt: um solche schwierigen Grenzabschnitte zu überwachen, haben sich die tschechoslowakischen "Genossen" etwas ganz Besonderes einfallen lassen – sogenannte "selbstständig angreifende Hunde". Die äußerst aggressiven Tiere sind darauf abgerichtet, den "Grenzverletzer" zu stellen und, wenn nötig, auch zu töten. Selbst die Hundeführer haben manchmal Angst vor ihnen. Ähnlich wie an der innerdeutschen Grenze zog sich auch in der Tschechoslowakei ein mehrere Kilometer breites Sperrgebiet am Eisernen Vorhang entlang. In der Großstadt Bratislava war dieser jedoch sehr schmal, so dass Hartmut Tautz relativ einfach an die Grenzzäune herankommen konnte. Bildrechte: Cezary Bazydlo

Von Wachhunden zerfleischt

Um 22:16 Uhr durchtrennt Tautz einen Signalzaun und löst damit Alarm aus. Eine Leuchtrakete geht hoch. Eine Zwei-Mann-Patrouille eilt herbei und lässt ihre beiden Hunde von der Leine – der Hundeführer leistet bei den Grenztruppen seinen Wehrdienst ab und ist nur drei Jahre älter als Hartmut, der jetzt um sein Leben rennt. Doch er hat keine Chance. 22 Meter vor der Grenze – die Lichter des österreichischen Dorfes Kittsee sind schon in Sichtweite – richten die beiden Schäferhunde Hartmut grausam zu.

Sein Schädel ist nach der Attacke skalpiert, das Gesicht verletzt, Ober- und Unterschenkel zerfetzt. Doch statt ihm zu helfen, versuchen die Grenzer, den schwerverletzten Deutschen zu verhören und suchen die Gegend nach möglichen "Mittätern" ab. Als Hartmut schließlich ins Krankenhaus kommt, ist es zu spät. Um 1:15 Uhr erliegt er seinen Verletzungen. Der Gerichtsmediziner, der die Leiche obduziert, hält fest: Durch rechtzeitige medizinische Hilfe hätte man den jungen Mann noch retten können. Auch Jahrzehnte später wird er sich an den Fall noch erinnern – als einen der schlimmsten in seinem Berufsleben.

Grenzsicherung wie an der Berliner Mauer

Der Eiserne Vorhang in der ČSSR stand der Berliner Mauer in nichts nach: Sperrgebiet, Minenfelder, Stacheldraht, Hochspannungs- und Signalzäune, Wachtürme, Scheinwerfer, Postenweg, Wachhunde und ein Schießbefehl. Hartmut Tautz war einer von etwa 20 Ostdeutschen, die an der tschechoslowakischen Westgrenze starben. Diejenigen Ostdeutschen, die beim Fluchtversuch lebend gestellt wurden, wurden nahezu postwendend an die DDR ausgeliefert und dort genauso wegen Republikflucht abgeurteilt, als wären sie an der innerdeutschen Grenze oder Berliner Mauer gefasst worden. Ähnlich wie in der DDR wurden Wehrdienstleistende in der Tschechoslowakei zum Dienst in den Grenztruppen einberufen. Einen Schießbefehl gab es dort bereits ab Juli 1951. Bildrechte: Cezary Bazydlo

Tod kurz vor Mauerfall

Der letzte DDR-Flüchtling kommt am 15. Mai 1989 ums Leben, nur wenige Monate vor dem Mauerfall. An diesem Tag versucht eine Familie mit vier Kindern, in einem Wolga den Schlagbaum eines Grenzübergangs zu unterfahren. Die Eltern nehmen an, dass die Absperrung aus Plastik oder Holz dem beschleunigten Fahrzeug nachgeben wird, doch der Schlagbaum ist massiver gebaut als angenommen. Der Wolga verliert sein Dach und kommt im Straßengraben zum Stehen. Der achtjährige Kevin überlebt den Zusammenprall nicht, die Mutter und ein weiteres Kind werden schwer verletzt.

Verbrechen ohne Strafe