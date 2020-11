Polster arbeitete mehr als 40 Jahre bei der Bahn - unter anderem als Fahrdienstleiter. Reichsbahner wie er gehören dem öffentlichen Dienst an. Als er 2014 in den Ruhestand geht, bekommt er die erarbeitete Sonderzulage nicht und beginnt, dagegen zu kämpfen. "Das bedeutet einfach, ich habe 200 Euro weniger in meinem Portemonnaie pro Monat. Es gibt viele Eisenbahner, für die ich mitkämpfe, die schon vor zehn oder 15 Jahren in Rente gegangen sind, für die sind das richtige Summen", erklärt Polster. Daher sei es auch ein Schlag ins Gesicht, den Härtefallfonds nun an der Grundsicherung auszurichten.

Dietmar Polster, 1976: Er arbeitete mehr als 40 Jahre bei der Bahn - unter anderem als Fahrdienstleiter. Bildrechte: Dietmar Polster