Nach 1945: Stunde Null der deutschen Sexualität

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ging es in deutschen Betten einigermaßen frei zur Sache. Doch mit Ende des Krieges fing Deutschland in Sachen Sexualität bei Stunde Null an - meint Nadine Beck. "Die Männer kamen aus dem Krieg nach Hause, äußerlich unversehrt. Aber die Performance war im Bett nicht vorhanden, weil sie ein Kriegstrauma hatten. Manchmal fehlte aber eben auch das entscheidende Teil." Doch darüber wurde nicht gesprochen. Außerdem war die oberste Prämisse in der Nachkriegszeit: bloß keine Kinder bekommen.

Doch im Gegensatz dazu stand das Bedürfnis nach Nähe und Sexualität. Das war die Zeit, in der Beate Uhse anfing, den sexuellen Markt zu revolutionieren. Ihre "Schrift X" über die Knaus-Ogino-Verhütungsmethode verkaufte sich bis 1947 etwa 30.000-mal. "Ich finde, Beate Uhse hat das nach dem Zweiten Weltkrieg super hingekriegt, dass die Paare wieder aufeinander zugehen. Es gibt noch ein paar handgeschriebene Briefe in dem Beate-Uhse-Archiv, wo Männer oder Ehepaare erzählen, wie dankbar sie für Uhses Ratschläge sind, weil die Ehe wieder funktioniert." DDR-Bürger nach dem Einkauf im Beate-Uhse-Laden am Berliner Zoo. Bildrechte: IMAGO

Doch Uhse musste sich immer wieder vor Gericht verantworten, weil sie gegen den Paragraf 184 - Anstiftung zur Unzucht - verstoßen würde.

Diese plötzlichen Gesetze gegen Obszönität waren in meinen Augen nur dazu gedacht, Frauen in ihrer Sexualität zu reglementieren. Die waren dazu gedacht, Menschen vor dem zu schützen, was als unsittlich galt und das Moralempfinden störte. Aber irgendwie sind wir in der BRD noch mal ganz anders abgebogen, als die DDR.

Vibrator-Schmuggel in die DDR

Im Rahmen ihrer Promotion zum Thema Vibrator, hat Beck auch Fragebögen an ehemalige DDR-Bürger geschickt. Die Antworten sind für sie sehr interessant. Denn im Osten schien es dieses "hochmoralische Konstrukt von Kirche und Doppelmoral, wie wir es in der BRD aufgebaut haben, nicht gegeben zu haben". Generell war die DDR im Umgang mit Sexualität wesentlich entspannter als der Westen. Allerdings waren Sexspielzeuge verboten, obwohl Beck auch in ihren Fragebögen bestätigt bekam, dass es "der ein oder andere Vibrator über die Grenze geschafft hat." Die Handwäscheschleuder wurde von Frauen für ihre Zwecke umfunktioniert. Bildrechte: MDR/Robert Weinhold

Aber gelebte Praxis sah in der DDR eher so aus, dass Haushaltsgegenstände umfunktioniert wurden: Die Wäscheschleuder, der Pflanz-Fix oder die elektrische Kaffeemaschine. "Mehrere meiner Zeitzeugen berichteten auch, dass man sich in der DDR aus Wachs – oder auch Holz – Penisse geschnitzt hat." Was es aber natürlich frei zu kaufen gab, waren: Massagegeräte. Komet MA1, Dixette, Vibrella. "Die wurden aber nicht für einen verspannten Nacken benutzt – wie das im Otto- oder Neckermann-Katalog immer verkauft wurde", klärt Beck auf.

In der DDR wurden Dildos aus Holz oder Wachs hergestellt. Bildrechte: dpa

Der Komet MA1 - bis heute ein Klassiker in deutschen Betten

Bis heute, so weiß Nadine Beck von ihren Gesprächen mit Zeitzeugen, werden gerade Massagegeräte wie dieser Komet MA1 von Paaren genutzt. "Das ist nicht nur Nostalgie oder Ostalgie, sondern die Funktion des Gerätes ist total langlebig, zuverlässig und die Paare haben sich daran gewöhnt. Heute werden diese Geräte auf Flohmärkten wieder gehandelt." Der "Komet MA1": Heute immer noch aus ostalgischen Gründen ein gern genutzer Begleiter im Schlafzimmer. Bildrechte: MDR/Robert Weinhold

Die Stasi machte sich das Verbot von Sexspielzeugen übrigens zu Nutze. "Die haben dann zum Beispiel bei einer Pfarrersfrau mal einen Vibrator auf dem Nachttisch platziert, um die irgendwie in eine moralische Bredouille zu bringen und danach zu erpressen. Für die Stasi war das kein Problem, an die Sachen zu kommen", erzählt die Historikerin. Auch während der Messezeit in Leipzig, so hat Beck herausgefunden, hat die eine oder andere Prostituierte einen "Massagestab von ihren Westvertretern geschenkt bekommen."

Vom "Muschikater" zum "Womanizer"

Während die Vibratoren in den 60er, 70er und 80er Jahren noch Namen wie "Muschikater", "Strammer Max" oder "Doppelbock" hatten, aus Hartplaste waren und das ein oder andere Kabel durchbrannte, ist die Industrie heute weiter. Jetzt gibt es Womanizer, die per USB aufgeladen werden können, mit Strasssteinen verziert sind und in jede Handtasche passen. "Der Vibrator ist eines der tollsten Geräte, die es für alle Menschen auf dieser Welt gibt. Man kann so viel entdecken und heilen und es ist einfach ein Geschenk des Weltgeistes an die Menschen", sagt Nadine Beck. Heute haben Vibratoren handtaschengröße, sind per USB-Kabel aufladbar oder sind mit Strasssteinen verziert. Bildrechte: dpa