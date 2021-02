Sigmund Jähn: der erste Deutsche im All

Das neue Planetarium in Haale (Saale) soll noch 2021 eröffnet werden. Wird es wieder den Namen des ersten deutschen Raumfahrers Sigmund Jähn tragen? Bereits seit Wochen wird darüber in der ostdeutschen Stadt an der Saale gestritten. Einer der Vorwürfe: Jähn sei nur bis ins All gekommen, weil er systemkonform war. Am 24. Februar soll die Entscheidung fallen, ob das Planetarium am Holzplatz den Beinamen des DDR-Kosmonauten tragen soll. Ein Blick auf sein bewegtes Leben.